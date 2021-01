»Zum Start in den Early Access hatten wir festgelegt, dass 200.000 verkaufte Einheiten über die komplette Lebensdauer des Spiels angemessen wären und ein neues Spiel möglich machen würden«, schreiben die Entwickler von Deep Rock Galactic in ihrem neuen Blogpost.

Inzwischen hat der Koop-Hit aber selbst die kühnsten Hoffnungen der Macher übertroffen: Jetzt feiert man nicht nur 2 Millionen Verkäufe - und damit das Zehnfache des angepeilten Ziels - sondern auch den hervorragenden Ruf des Spiels in der Community (97 Prozent positive Nutzer-Reviews und Platz 42 unter den bestbewerteten Steam-Spielen aller Zeiten).

Erst kürzlich hatten wir über einen neuen Spieler-Rekord und die wachsende Begeisterung der Community berichtet:

Zur Feier ihres Meilensteins veröffentlichen die Entwickler auch eine Infografik mit spannenden Zahlen aus und um Deep Rock Galactic. Hier ein kleiner Auszug:

Verkaufszahlen verdreifachten sich 2020 im Vergleich zum Vorjahr

Im Durchschnitt verbrachten Spieler gut 31 Stunden in Deep Rock Galactic

Im letzten Jahr starben Spieler 7,5 Millionen Mal durch Friendly Fire

Der große Erfolg kommt natürlich nicht von ungefähr: Deep Rock Galactic wird konstant ausgebaut und mit neuen Missionstypen, Klimazonen, Waffen und mehr versorgt - alles in Form von kostenlosen Updates.

Und der nächste Content-Schub steht bereits in den Startlöchern: Am 4. Februar erscheinen mit Azure Weald und Hollow Bough zwei weitere Biome inklusive neuer Gegnertypen. In unserer Galerie könnt ihr schon mal einen ersten Blick riskieren:

Falls ihr noch nie von Deep Rock Galactic gehört haben solltet und euch jetzt fragt, was der ganze Aufriss überhaupt soll, erklärt euch dieses Video den Koop-Sci-Fi-Shooter in unter 5 Minuten!