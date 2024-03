Diablo 4: Sanktuario wird im März noch düsterer - wenn ihr die entsprechende Hardware habt

Diablo 4 wird ab dem 26. März mit Raytracing spielbar sein.

In der kommenden Woche findet die GDC 2024 (Game Developers Conference) in San Francisco, Kalifornien statt. In diesem Rahmen gibt es nun auch technische Neuigkeiten zu Diablo 4.

GPU-Hersteller Nvidia wird ebenfalls auf der GDC 2024 vertreten sein und gibt uns bereits eine Vorschau auf die Spiele, die näher gezeigt werden.

Darunter befindet sich auch das RTX-Update zu Diablo 4, das bereits zur CES 2024 im vergangenen Januar angekündigt wurde. Nun hat es endlich ein konkretes Release-Datum.

Diablo 4 mit Raytracing: Ende März ist es soweit

Der offiziellen Nvidia-Mitteilung zufolge wird Diablo 4 ab dem 26. März 2024 mit Raytracing ausgestattet. Das Update selbst wird kostenlos für alle Spieler von Diablo 4 sein, setzt allerdings eine Grafikkarte mit Raytracing-Fähigkeiten voraus.

Ebenfalls zu bedenken: Die Performance verschlechtert sich mit aktiviertem Raytracing erfahrungsgemäß meist deutlich, es sollten also gewisse Leistungsreserven vorhanden sein, auch wenn Diablo 4 Upsampling via AMD FSR und Nvidia DLSS unterstützt.

Neues Videomaterial gibt es bisher allerdings nicht, sodass der Ersteindruck aus dem ursprünglichen Reveal-Trailer bestehen bleibt:

Wofür Raytracing in Diablo 4 zum Einsatz kommt

Wie Nvidia weiter erklärt, werde Diablo 4 durch zwei neue Raytracing-Effekte ergänzt. Dabei handelt es sich um »präzise und realistische Reflexionen zu Rüstungen, Wasser, Fenster und weitere reflektierende Oberflächen«.

Außerdem sollen die vielen Schatten in Diablo 4 ebenfalls mit Raytracing ausgestattet werden, wodurch in »allen Szenen ein zusätzlicher Detailgrad« entstehen soll.

Weitere Informationen will Nvidia in den Tagen vor der Veröffentlichung des RTX-Updates für Diablo 4 folgen lassen.

Endlich Raytracing in Diablo 4 - oder? Freut ihr euch auf das kostenlose Update oder sollte Entwicklerstudio Blizzard sich auf andere Themen in Sanktuario konzentrieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!