Diablo 4: Spieler bewältigt 1.270 Keller und verrät, ob ihr das auch machen solltet

Solltet ihr Keller schätzen oder ignorieren? Ein fleißiger Spieler liefert die Antwort.

Wenn die Diablo-Community eine Sache hat, dann ist das Entschlossenheit. Manch Hardcore-Fan kann Diablo 4 auch drei Tage lang durchzocken, auf der steten Suche nach den seltensten Items. Doch einer hat diese Zeit jetzt dafür genutzt, sogar die selbe Aktivitäten immer wieder anzupacken: die Keller.

Diese Mini-Dungeons sind hundertfach in den Regionen zu finden und bestehen meistens nur aus einem einzigen Raum voller Gegner. Schnell rein, schnell alles plätten, schnell looten. Aber lohnt sich das überhaupt? Genau dieser Frage will der User mit Daten nachgehen, die er auf Reddit veröffentlicht hat.

Keller sind maximal nutzlos

Wer Diablo aus reinen Effizienz-Gründen spielt, fragt sich am laufen Band, welche Aktivität in kurzer Zeit die beste Ausbeute verspricht. Genau aus diesem Grund gibt es etwa Interesse an Dungeon Tier-Listen. Bislang recht unklar war da, ob die Keller sich aus dieser Perspektive lohnen. Wie aus den gesammelten Daten des Spielers hervorgeht - nicht besonders.

Nach drei Tagen Spielzeit und 1.270 Keller (jeder Keller zehnmal) hat der User MrFodoBeggings folgende Daten gesammelt:

Er hat 82.693.064 Erfahrungspunkte gesammelt (Lvl 84 bis 89)

Es wurden 13 einzigartige Items gedropt

Es wurden 200 legendäre Items gedropt

Er hat 80.000.000 Gold gesammelt

3 mal tauchte der Butcher auf

7 mal tauchten drei Schatzgoblins auf

Das klingt nach einer Menge, doch im Vergleich zu vielen anderen Aktivitäten scheinen die Keller wirklich nicht die Zeit wert zu sein. MrFrodoBeggings bezeichnet sie als maximal nutzlose Aktivität, die jeden Fortschritt verlangsamt.

Gerade die Ausbeute an einzigartigen Items scheint im Vergleich dazu, was man in der gleichen Zeit durch großen Dungeons bekommt, lächerlich gering auszufallen. Der Spieler bemängelt dabei auch, dass die Ladenbalken bei Betreten und Verlassen der Keller das ganze natürlich in die länge Ziehen.

Einigen Spielerinnen oder Spielern sind ja schon die Cutscenes zu lange, die beim Skippen im Koop allerdings zum Tod eures Partners führen können.

Was ist eure Meinung zu den Kellern und dieser enorm aufwändigen Aktion? Steigt ihr gerne in diese Mini-Dungeons herab oder fühlen sie sich auch für euch wie Zeitverschwendung an? Wäre es euch lieber gewesen, Blizzard hätte sie komplett gestrichen oder sollen sie einfach mehr abwerfen? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!