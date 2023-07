Diablo 4: Helden legen World Boss in unglaublichen 3 Sekunden

Noch hat der Butcher gut lachen, aber auch er wird irgendwann locker auf die Matte geschickt.

Gegner in Diablo 4 haben es echt nicht leicht. Jetzt mal ernsthaft! Habt ihr schonmal darüber nachgedacht, was die armen Gestalten so alles euretwegen durchmachen? Sie kommen mit offenen Armen zu euch rüber gelaufen, um sich über Gott und die Welt zu unterhalten, und schon kriegen sie eins auf die Zwölf!

Bosse haben es keineswegs leichter, ganz im Gegenteil. Sie sind zwar um einiges größer und stärker als normale Mobs, machen aber auch keinen Stich gegen eine Horde blutrünstiger Helden , die sich vereint auf sie stürzen. Ein besonders tragischer Fall hat sich nun in einem entlegenen Winkel Sanktuarios ereignet. Wir schauen nicht weg - wir bringen die Sache ans Licht!

In drei Sekunden den Löffel abgegeben

Die Täter geben sich gar keine Mühe, ihre Schandtat zu verbergen, ganz im Gegenteil: Bei Reddit protzen die selbsternannten Helden Sanktuarios damit, den World Boss Wandelnder Tod in Rekordzeit besiegt zu haben.

Wir haben das erschütternde Videomaterial für euch gesichtet und mussten schwer schlucken. Denn es stimmt - die Gräueltat ist auf erschreckende Weise doch sehr faszinierend:

Drei Sekunden dauert es. Dann beklatschen sich die Helden sogar noch selbst. Leider ist die Kamera zu weit vom Geschehen entfernt, um sie zweifelsfrei zu identifizieren. Unsere Forensik-Experten haben sich dennoch die Mühe gemacht und konnten zumindest ein paar aufschlussreiche Details zutage fördern.

Konkrete Builds liegen uns nicht vor, aber der Level-100-Jäger mit seinem Fokus auf Gift-Schaden fällt uns direkt ins Auge. Ohnehin scheint es sich hier nicht um einen ethischen Fehltritt von Amateuren zu handeln, sondern um erfahrene Wiederholungstäter, die ihre Skrupel schon lange abgelegt haben.

Genug des Schabernacks: Ist es nicht erstaunlich, wie schnell einst als herausfordernd geltende Boss-Gegner in Diablo 4 besiegt werden?