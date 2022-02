Herr der Ringe: Neue Bilder und viele Infos zu Die Ringe der Macht

Die ersten richtigen Bilder aus Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind da. Vor kurzem wurden ja erste Teaser veröffentlicht, aber jetzt sehen wir bekannte und neue Charaktere zum ersten Mal im Ganzen. Und auch Schauplätze wie Lindon sind erstmals gut zu erkennen.

Veröffentlicht wurden alle Bilder exklusiv bei Vanity Fair. Hier sehr ihr eine Auswahl, weiter unten erklären wir, welche neuen Details zu Charakteren und Story bekannt sind:

Neue Details zu den Charakteren

Alte Bekannte: Dass Galadriel und Elrond in jüngerer Form dabei sind, war ja bereits bekannt. Zugegeben, »jünger« muss man hier im Elben-Maßstab sehen, sie sind in der Serie schon viele Menschenleben alt. Dennoch wurden sie neu besetzt, statt Cate Blanchett und Hugo Weaving seht ihr auf den Bildern Morfydd Clark und Robert Aramayo.

Außer den beiden Elben dürften Herr-der-Ringe-Kenner auch den Zwergenherrscher Durin VI. erkennen, der in Khazad-dûm (also Moria) zu sehen ist.

Neue Figuren: Einige Charaktere wurden auch neu für die Serie erfunden statt aus Tolkiens Werk übernommen. Zum Beispiel der Mensch Halbrand, der aus irgendeinem Grund auf einem sinkenden Floß mitten in stürmischer See Bekanntschaft mit Galadriel macht. Die »schicksalhafte Beziehung« zwischen den beiden soll ein wichtiger Handlungsfaden in der Serie sein.

Auch eine erste Romanze wird auf den Bildern enthüllt: Die Menschenfrau Bronwyn und den Waldelben Arondir verbindet eine verbotene Liebe, wie Vanity Fair schreibt. Beide sind neue Charaktere ohne Buchvorlage. Was sie wohl mit den Ringen der Macht zu tun haben?

Noch nicht zu sehen: Wichtige Charaktere wie Isildur, Celebrimbor und Sauron sind noch nicht zu sehen. Wir wissen aber bereits, dass sie eine Rolle in den geplanten Staffeln der Serie spielen werden. Und auch ein paar Hobbit-ähnliche Gestalten treten auf: die Harfoots .

Welche Schauplätze sind zu sehen?

Lindon: Ein großes, elbisches Reich im Westen von Mittelerde. Gegründet wurde es von Gil-Galad selbst.

Tirharad: Ein kleines Dorf, über das wir bisher nichts wissen außer dass es wohl in einem südlichen Teil von Mittelerde liegt.

Khazad-dûm: Auch bekannt als Moria. Das große unterirdische Zwergenreich, in dem ein Balrog (noch) ungestört vor sich hinschlummert und sich in späteren Zeiten massenweise Orks ansiedeln. Zur Zeit der Serie ist es aber noch das stolze Juwel der bärtigen Kinder von Aule.

Was gibt es sonst zu wissen?

Die erste Episode heißt »Shadow of the Past«.

Die Serie macht keine großen Zeitsprünge, weil sonst die menschlichen Charaktere zwischen den Staffeln wegsterben würden, wie die Showrunner erklären. Deswegen finden die wichtigsten Ereignisse nicht zeitgetreu nach Tolkien statt, sondern nah beieinander.

Es sind fünf Staffeln für die Serie geplant.

Was haltet ihr von den Bildern? Hegt ihr große Hoffnungen für die neue Serie oder zweifelt ihr daran, dass sie Tolkiens Werk einfängt? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.