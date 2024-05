Die Ringe der Macht: In Staffel 2 tritt eine wichtige Tolkien-Figur auf, die in Peter Jacksons Trilogie nie zu sehen war

Ähnlich wie der Fremde ist auch die neue Figur ein Charakter, den man in dem Setting der Amazon-Serie erst einmal nicht erwarten würde. Bildquelle: Amazon.

Achtung, Spoiler! Kleine Warnung gleich vorweg: Wer sich absolut nicht spoilern lassen will, sollte diese News nicht lesen. Es handelt sich bei der Enthüllung zwar um eine offizielle Ankündigung der Macher von Die Ringe der Macht, aber eine Überraschung könnte es beim Gucken trotzdem sein. Lest also nur weiter, wenn es euch nicht stört, dass ein womöglich überraschender Auftritt einer beliebten Figur die Freude am Zuschauen ruinieren könnte. Details zur Handlung in Season 2 werden aber nicht verraten.

Dong-long! Dongelong, liebe Freunde Mittelerdes! Vergeblich haben viele Fans nach der Veröffentlichung von Der Herr der Ringe: Die Gefährten darauf gehofft, auf der großen Leinwand eine der mysteriösesten Gestalten aus Tolkiens langer Liste an sagenumwobenen Figuren auftreten zu sehen. Amazon will in der zweiten Staffel von Die Ringe der Macht diesen Wunsch nun endlich erfüllen.

Wie vor einigen Tagen offiziell enthüllt wurde, können wir in Season 2 einen Blick auf den Ältesten werfen! Den Meister! Den sagenumwobenen Tom Bombadil. Es gibt sogar schon erste Bilder von der mysteriösen Gestalt mit der blauen Jacke und den gelben Stiefeln. Gespielt wird er in der Serie von Rory Kinnear (Penny Dreadful, James Bond).

Tom Bomba ... wer?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass vor allem Fans der Peter-Jackson-Filme noch nie von Tom Bombadil gehört haben. Der gute Herr kam in den Filmen wie gesagt nicht vor. Zumindest nicht körperlich - in der Extended Edition zu Die Zwei Türme gibt es im Fangornwald eine Anspielung auf Bombadil.

In den Büchern gehört die Begegnung mit Tom aber zu einem der märchenhaftesten Ereignisse der ganzen Trilogie. Hier tritt diese Gestalt auf, als die Hobbits den Alten Wald durchqueren. Er befreit Merry und Pippin aus den Fängen des Weidenmanns, gibt den Hobbits Obdach und verjagt später Unholde aus den Hügelgräberhöhen. Die ganze Zeit über ist der Mann, der größer als ein Hobbit, aber kleiner als ein Mensch ist, ausgesprochen freundlich und hat stets ein Lied auf den Lippen.

Zudem scheint er ungewöhnlich mächtig zu sein, spricht in Rätseln, sagt, er sei älter als alles andere auf der Welt und dabei sogar immun gegenüber der Macht des Einen Rings. Eine Figur, über deren wahre Natur Fans seit jeher gerne rätseln.

Was macht Tom in Die Ringe der Macht?

Die Ringe der Macht erzählt lose die Ereignisse des Zweiten Zeitalters in Mittelerde nach. Wie die erste Staffel gezeigt hat, erlauben sich die Autoren dabei aber große Freiheiten. Gerade, wenn es um das Auftreten verschiedener Charaktere geht. Auch Tom spielt im Großen und Ganzen der damaligen Ereignisse laut der Vorlage keine Rolle. Natürlich wandelt er schon damals auf Mittelerde.

In einem Interview mit Vanity Fair erklärt Showrunner J.D. Payne, wie Tom in die Amazonserie passen soll.

Wir haben uns gefragt: Was ist ihm wichtig? Und wie kann das ein Tor für Drama sein? Wir wissen, dass er sich um die natürliche Welt kümmert. Und wir wissen, dass er ein Helfer ist. Er wird dich nicht drängen, aber er wird dir helfen.



Als er schließlich mit dem Fremden zusammentrifft, könnte man sagen, dass er verhindern möchte, dass die Zerstörung, die geschehen ist, auf sein geliebtes Land im Westen übergreift.

Insgesamt soll Bombadil einen größeren Einfluss darauf haben, was die Helden rund um den Fremden (wobei es sich dem Anschein nach um Gandalf handelt) als Nächstes tun sollen. In Der Herr der Ringe mischt sich Tom nicht groß in die Angelegenheiten rund um den Ringkrieg ein. In die Ringe der Macht ist er laut Showrunner etwas aktiver, allerdings auch nur minimal.