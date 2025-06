Die Simpsons enthüllt, wie Bart und Lisa einmal sterben werden

Guckt doch nicht so schockiert! Bildquelle: 20th Century Fox / Disney

Eine Besonderheit der Zeichentrickserie Die Simpsons ist ihre Zeitlosigkeit. Seit 1989 begleitet uns die chaotische Familie in mittlerweile 36 Staffeln, während in ihrem eigenen Universum die Zeit stehen zu bleiben scheint. Bart bleibt 10 Jahre alt, Lisa 8 und Maggie ein Baby. Meistens jedenfalls.

Manchmal wagt die Serie nämlich auch einen Blick in die Zukunft und zeigt uns, wie die Welt sich weiterdreht. Oder in diesem Fall, wie sie aufhört, sich zu drehen. Und wer ist schuld? Bart und Lisa, natürlich.

Achtung Spoiler! Wir sprechen ab hier über die Episode »Stew Lies« aus Staffel 36, die noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Wenn ihr euch also lieber überraschen lasst, lest am besten einen anderen Artikel.

Streit unter Geschwistern

Die Episode »Stew Lies« behandelt unter anderem die Beziehung zwischen Bart und Lisa. Zankereien sind hier an der Tagesordnung. Auslöser ist dieses Mal eine Situation, die vermutlich jeder mit Geschwistern kennt: der Kampf um den Beifahrersitz. Als Marge ein Machtwort spricht und Lisa vorn sitzen lässt, plant Bart seine Rache.

Über die folgenden zwei Monate (!) spricht er Lisa jedes Wort nach, ohne ein Anzeichen von Müdigkeit. Er ist dabei tatsächlich so entschlossen, dass seine Schwester ihm auf diese Weise Mandarin und das Saxophonspielen beibringt. Da kommt man ja fast auf Ideen...

21:43 Das beste Simpsons-Spiel aller Zeiten!

Autoplay

Die Lösung für den Streit ist am Ende ziemlich herzerwärmend: Lisa liest ihm einen Brief vor, in dem sie anerkennt, wie wichtig Bart für sie ist und dass er der beste ältere Bruder ist, den man sich wünschen kann. Das bringt Bart zum Nachdenken und er hört endlich mit seinem ausgearteten Streich auf.

Und wie führt das zum Ende der Menschheit? Ganz am Ende der Episode erleben wir einen der Zeitsprünge, die die Serie gelegentlich einstreut. Wir sehen Lisa als erwachsene Professorin und Astrophysikerin. Sie arbeitet gerade an einem Projekt zur Kontaktaufnahme mit außerirdischem Leben und steht kurz vor einem Durchbruch.

Ihr kommt die wichtige Aufgabe zu, eine erste Nachricht an die Aliens zu senden - eine Nachricht, die die Beziehungen zu ihnen nachhaltig beeinflussen wird. Gerade als Lisa die Lebensformen willkommen heißen will, tritt Bart auf den Plan und er lässt es sich nicht nehmen, seinen Streich aus ihrer Kindheit wieder aufzugreifen. Er wiederholt alles, was Lisa sagt, was zu einem ausgedehnten Streit führt.

Kang und Kodos - die Außerirdischen, die wir bereits aus anderen Episoden kennen - interpretieren diese Auseinandersetzung als Gewaltbereitschaft der Menschheit. Sie kommen zu dem Schluss, dass es besser ist, Problemen aus dem Weg zu gehen und die Erde lieber gleich in die Luft zu jagen. Tja, so schnell kann's gehen.