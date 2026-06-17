Die Wilden Hühner sollen ins TV zurückkehren, doch die Idee von Autorin Cornelia Funke möchte niemand verfilmen

Sprotte (Michelle von Treuberg) hat den Hörer schon bereit, um sich für die neue TV-Idee einzusetzen. Bildquelle: Constantin Film

Wer mit Fußball nichts anfangen konnte, aber trotzdem wild war, der hat sich Anfang der 2000er vielleicht eher mit den wilden Hühnern als mit den wilden Kerlen identifiziert. Das eine schließt das andere aber natürlich auch nicht aus.

Fakt ist: Die Wilden Hühner haben eine ganze Generation geprägt und jetzt gibt es tatsächlich die Chance zu erfahren, was aus Sprotte, Trude, Frieda, Melanie und Wilma geworden ist. Doch es gibt ein grundlegendes Problem.

Cornelia Funke weiß schon, wie es weitergeht

In einer Kollaboration mit der Moderatorin Mona Ameziane teilt die deutsche Kinderbuchautorin Cornelia Funke ihren Fans auf Instagram mit, was sie aktuell umtreibt: Eine Fortsetzung von Die Wilden Hühner.

In den insgesamt sechs Drehbüchern wird erzählt, was aus den Freundinnen geworden ist: Schauspielerin, Café-Besitzerin oder Grundschullehrerin. Anführerin Sprotte rettet natürlich die Welt. Und obwohl eigentlich alle Weichen für eine kleine Serie gestellt sind, fehlt noch ein Studio, das sich der Sache annimmt.

Es scheint gar nicht so leicht zu sein, weil ich glaube, ganz viele entscheidende Personen bei den Streamern und auch im Fernsehen, sind wahrscheinlich Jungs. Also nehme ich jetzt mal an, irgendetwas hakt da, dass sie nicht wirklich verstehen, was wir eigentlich ziemlich genau verstehen: dass das jetzt eigentlich passieren muss. [...] Wir geben das jetzt einfach mal an die Welt raus.

2:10 Die Wilden Hühner: Der Trailer zum ersten Film der erfolgreichen Jugendreihe

Autoplay

Um ihre Kurzserie vielleicht doch noch veröffentlichen zu können, wendet sich die Autorin jetzt direkt an ihre Fans. Ihre Unterstützerin Ameziane übernimmt dabei den Aufruf:

Also wenn ihr Produzentinnen oder Produzenten da draußen kennt. Wenn ihr vielleicht selbst so etwas macht, sehr viel Geld, Connections oder einfach Bock habt, dass das passiert, dann liken, teilen, in die Welt herausschreien, damit wir bald die Hühner wieder haben.

Ob es die Kindheitshelden wirklich wieder auf die Bildschirme schaffen, bleibt demnach abzuwarten. Eins ist jedoch sicher: Fans der Reihe würden sich über ein Wiedersehen freuen. Immerhin gibt Funke preis, dass sie auf Lesungen immer wieder danach gefragt wird, wann Die Wilden Hühner zurückkehren und was aus ihnen geworden ist (via Antenne Bayern).

Worum geht’s in Die Wilden Hühner?

Die Reihe umfasst insgesamt sechs Hauptromane und einige Sonderbände. Die Geschichten verfolgen das Leben der vier unzertrennlichen Freundinnen Sprotte, Frida, Melanie und Trude. In einem gemütlichen Wohnwagen auf dem Hof von Sprottes Oma – den sie ihr Hauptquartier nennen – schmieden sie regelmäßig Pläne, um sich mit der rivalisierenden Jungsbande den »Pygmäen« anzulegen.

Von 2006 bis 2009 erschienen drei Kinoverfilmungen, die sich mit verschiedenen Themen wie der ersten Liebe, Freundschaft, Toleranz und Selbstfindung auseinandersetzen. Falls ihr noch ein paar mehr Stationen mit unserem Nostalgie-Zug passieren möchtet, wir packen euch die Linkbox mit ein paar netten Reisezielen voll.