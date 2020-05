Diese Woche bei MAX: Große Strategen, Film-Nerds & die Rückkehr nach Skyrim

Nachdem ihr letzte Woche verkraften musstest, dass vorerst kein Magic Nights mehr läuft, gibt's als Entschädigung diese Woche feinstes Programm - mit einer Extraportion Maurice! Der wiederholt am Dienstag nämlich die große Strategierunde mit den PietSmiets und wirft sich nochmal in Civilization 6 in die Schlacht!

Wer eher auf eSports Bock hat, wird am Montag und Donnerstag bedient, denn da laufen unsere beiden Shows zu Rainbow Six: Siege, Von Noob zu Platin und The Weekly Breach. Zum Wochenanfang versuchen wir, Julius spielerisch auf Liga-Niveau zu hieven, am Donnerstag gibt's dann alle Infos und Neuigkeiten rund um die GSA League 2020 und den dritten Spieltag live für alle Siege-Fans.

Mehr Infos rund um die GSA League 2020 und die Spieltage gibt's im großen Info-Artikel.



GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.

Trocken, aber nur im geographischen Sinn, geht's am Mittwoch zu, wenn die Quadrataugen über das Remake von Dune reden. Der Wüstenplanet als Projektionsfläche für Politik, Religion und Umweltfragen ist ja schon eine Nummer und dann kommt noch die Produktion so eines Mammutprojekts obendrauf.

Zum Ausklang der Woche nehmen wir euch schließlich und endlich mit nach Skyrim. Aber nicht das Skyrim, das ihr kennt und moddet, sondern in ein Himmelsrand vor unserer Zeit. Wie das Land 900 Jahre vor Skyrim aussa, entdecken Julius, Leya, Jürgen & Kai von Bethesda in unserem ersten Stream zu ESO Greymoor gemeinsam - und ihr könnt dabei einen fetten Elder-Scrolls-Preis abräumen! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 25. Mai

Ab 19 Uhr - Von Noob zu Platin #6 - Profi-Coaching in R6 - Sponsored von Ubisoft

Dienstag, 26. Mai

Ab 19 Uhr - Strategiegiganten unter sich: Civ 6 mit Maurice & den Pietsmiets

Mittwoch, 27. Mai

Ab 19 Uhr - Die Quadrataugen mit Julius, Marco, Fabian & Dune - Sponsored von Vodafone

Donnerstag, 28. Mai

Ab 18 Uhr - Rainbow Six: Siege & The Weekly Breach auf MAX & dem offiziellen Liga-Kanal

Ab 19 Uhr - React Live auf Twitch & YouTube

Freitag, 29. Mai

Ab 16 Uhr - Anno 1800 mit Bürgermeister Maurice - Drops gibt's auch!

Ab 19 Uhr - ESO Greymoor: Zurück nach Skyrim mit Julius, Leya & Jürgen - Sponsored von Bethesda