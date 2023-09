Account-Sharing-Verbot bei Disney Plus: Kanadier sind die ersten

Für die Kanadier ist es wieder so weit: Der nächste Anbieter verbietet Account-Sharing. (Bild: Disney / deagreez - adobe.stock.com)

Ende Mai war es soweit: Netflix hat Account-Sharing bei uns den Riegel vorgeschoben. Was jahrelang geduldet war, ist nun verboten. Doch bereits im Februar testete der Anbieter die Praktik in Kanada - mit harschen Folgen.

Vor sechs Wochen schlug auch Disney in dieselbe Kerbe: Account Sharing solle verboten werden, allerdings erst ab nächstem Jahr.

Pustekuchen. Für Kanada ist es ab 1. November soweit, wie unter anderem Engadget berichtet.

So wird Disney vorgehen

Ab dem 1. November wird Disney Plus kanadische Nutzer daran hindern, ihre Konten mit Personen außerhalb ihres Haushalts zu teilen - es sei denn, sie sind bereit sind, mehr zu zahlen. Das Unternehmen hat eine E-Mail an seine Abonnenten verschickt um sie über die Änderung zu informieren.

Im aktualisierten Vertrag mit den Abonnenten legt Disney fest, dass zum Haushalt nur die Geräte gehören, die sich auch im Hauptwohnsitz befinden und von den dort lebenden Personen genutzt werden.

Was der Streaming-Dienst für Deutschland plant, erfahrt ihr hier:

Neues Abomodell angekündigt

Im oben genannten Vertrag wird auch angedeutet, dass es wohl einen neuen Tarif geben wird, um Nutzer von außerhalb des eigenen Haushalts Zugang zu gewähren.

Hierzu gibt es noch keine Details, aber im Falle von Netflix könnt ihr für 5 Euro weitere Mitglieder auf euren Account zubuchen.

Wann kommt das Verbot zu uns?

Ursprünglich dachte Disney ein Account-Sharing-Verbot für frühestens 2024 an, in Kanada ist es bereits am 1. November soweit. Wann die Weisung den Rest der Welt erreichen wird, ist aktuell noch unklar.

In Teilen von Europa wird zunächst ein neuer und günstiger Tarif mit Werbung ausgerollt. Übrigens hatte Netflix mit dem Verbot des Accountteilens nicht nur Erfolge.

Disney Plus folgt in Netflix’ Fußstapfen und verbietet das Teilen des Accounts außerhalb der eigenen vier Wände. Was eigentlich für 2024 angedacht war, dräut den Kanadiern bereits ab 1. November 2023. Wie betrachtet ihr diese Praktik? Haltet ihr es für fair, dass Anbieter gegen das Account-Sharing vorgehen? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren.