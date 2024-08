Erst Netflix, jetzt Disney: Account-Sharing ist ab September auf Disney Plus verboten

Ab September wird ein Account-Sharing-Verbot bei Disney Plus in Kraft treten. (Bild: Andreas Prott, neliakott - adobe.stock.com)

Im Mai 2023 hat Netflix Ernst gemacht und das Teilen von Accounts verboten. Es dauerte fast anderthalb Jahre, bis Disney nachzieht (auch wenn es lange absehbar war).

Im Zuge der aktuellen Quartalssitzung hat das Unternehmen mit der Maus endgültig den Nagel in den Sarg des Account-Sharings bei Disney Plus geschlagen.

Darum ist das wichtig: Ab September ist das Teilen von Disney Plus-Accounts verboten. Etwaige Nutznießer müssen dann ein eigenes Abo abschließen.

Im Detail: In einigen Märkten hat Disney mit dem Passwort-Sharing-Verbot bereits im Juni begonnen. Im Protokoll der Quartalssitzung steht:

Wir haben viel darüber geredet, die technologischen Funktionen hinzuzufügen, die wir brauchen, um das Geschäft grundsätzlich ertragreicher, margenstärker und erfolgreicher zu machen. Und das tun wir gerade jetzt.

2:08 Disney Plus stellt im offiziellen Video alle neuen Filme und Serien im August 2024 vor

Disney fürchtet keine Rückschläge, so Bob Iger, der CEO des Unternehmens. Bisher habe sich niemand in den Märkten beschwert, in denen das Verbot bereits in Kraft getreten ist.

Wann kommt das Verbot nach Deutschland? Das lässt sich noch nicht sagen, aber im Falle von Netflix dauerte es nach einem Testzeitraum unter anderem in Kanada beim weltweiten Rollout nur wenige Wochen.

Wie wird die Alternative aussehen? Dazu hat Disney nichts verkündet. Im Falle von Netflix ist es so:

Accounts sind auf den eigenen Haushalt beschränkt.

Zusätzliche Profile außerhalb des Haushalts lassen sich für 5 Euro monatlich hinzubuchen.

Netflix feierte mit dem Account-Sharing-Verbot finanzielle Erfolge, die Disney auch im Blick hat. Laut IGN machte der Streaming-Dienst im Laufe seines fünfjährigen Bestehens in diesem Quartal zum ersten Mal Profit.

Sobald weitere Informationen zum Account-Sharing-Verbot auftauchen, lest ihr sie bei uns.

