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Kostenlos am Wochenende: Auf Steam und Co. spielt ihr gerade Marathon gratis und kriegt 3 Spielgeschenke obendrauf

Bungies neuestens Shooter spielt ihr sogar die ganze Woche für lau. Einige der Spielgeschenke von Steam können sich aber auch sehen lassen.

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Marie-Lena Höftmann
05.06.2026 | 12:35 Uhr

25,99 €

Marathon spielt ihr die kommenden Tage auf Steam, PS5 und Xbox kostenlos. Marathon spielt ihr die kommenden Tage auf Steam, PS5 und Xbox kostenlos.

Hoch die Hände, Wochenende! Und ein ereignisreiches noch dazu. Das Summer Game Fest steht in den Startlöchern und hält wieder reihenweise Ankündigungen bereit. Ihr dürft euch an diesem Wochenende aber nicht nur von Livestreams berieseln lassen, sondern auch selbst Hand anlegen.

Steam hat wieder kostenlose Spielgeschenke für euch und den Shooter Marathon spielt ihr gleich eine ganze Woche gratis!

Highlight: Marathon

Video starten 13:30 Marathon im Test: Wenn's einmal "Klick" macht, wollt ihr nicht mehr aufhören

  • Genre: Multiplayer-Shooter
  • Release: 5. März 2026
  • Kostenlos spielen bis: 11. Juni 2026
Zum kostenlosen Spiel auf Steam

Marathon hatte vor seinem Release eine schwere Zeit, mauserte sich dann aber doch überraschend zu einem beliebten Shooter. Der bunte Artstyle machte die Leute zunächst skeptisch, das Gunplay konnte viele dann aber doch überzeugen, darunter auch unseren Shooter-Experten Phil.

Darum geht's: Ihr schlüpft in die Ausrüstung von sogenannten Runnern, die in einer Cyberpunk-Welt für geldgierige Konzerne schuften. Eure Menschengestalt ist einer reproduzierbaren, kybernetischen Hülle gewichen, die ihr in Schussgefechten immer wieder aufs Spiel setzt.

Im Kern erwartet euch ein Extraction-Shooter, in dem ihr allein, zu zweit oder zu dritt für verschiedene Fraktionen Rohstoffe sammelt und Auftragsziele niederschießt. Habt ihr das erledigt, müsst ihr nur noch lebend aus dem Chaos wieder rauskommen. Für eure Missionen habt ihr die Wahl aus verschiedenen Runnern, die mit eigenem Spielstil daherkommen. Über die Runden hinweg verbessert ihr eure Ausrüstung und erwerbt Fähigkeiten.

Ihr könnt Marathon bis zum 11. Juni auf allen verfügbaren Plattformen spielen, inklusive Crossplay. Wenn euch gefällt, was ihr erlebt, könnt ihr den Shooter noch bis zum 16. Juni für 28 Euro erwerben (30 Prozent Rabatt).

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Kostenlose Spiele zum Behalten

  • Tell Me Why: Im Rahmen des Pride Month bekommt ihr das Storyspiel der Macher von Life is Strange mit allen Episoden geschenkt. Ihr begleitet die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan auf den Spuren ihrer schwierigen Vergangenheit. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken.
    • Kostenlos einsammeln und für immer behalten bis: 1. Juli 2026, 19 Uhr auf Steam
  • Winexy: In diesem Geschicklichkeitsspiel werdet ihr zu einer Kugel, die ihr durch verschiedene, physikbasierte Level navigieren müsst.
    • Kostenlos einsammeln und für immer behalten bis: 5. Juni 2026, 19 Uhr auf Steam
  • Gravity Circuit: Das Jump'n'Run steht voll und ganz im Zeichen traditioneller Arcade- und Konsolenabenteuer. Ihr spielt als Kai, der seinen Weg durch eine futuristische Welt voller Roboter sucht.
Noch mehr Spiele
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Zusätzlich zu den Geschenken auf Steam bekommt ihr von Epic Games zwei weitere, empfehlenswerte Titel. Die Strategiespiele Songs of Conquest und Rogue Waters bekommt ihr noch bis zum 11. Juni gratis. Was euch da erwartet, erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel. Wir haben euch auch ein paar Highlights aus dem aktuellen Steam Sale zusammengesammelt!

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Marathon

Genre: Shooter

Release: 05.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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