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Wann kommt unser Test zum Gothic Remake? Ihr braucht noch ein wenig Geduld

Am 5. Juni 2026 erscheint die Neuauflage des Rollenspiels. Wir werden euch unser Review erst zum Release liefern können – und es in Etappen veröffentlichen.

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Stephanie Schlottag
29.05.2026 | 13:48 Uhr

49,99 €

Noch lässt uns die Barriere um das Remake-Minental nicht durch. Noch lässt uns die Barriere um das Remake-Minental nicht durch.

Khorinis, wir kommen! Es sind nur noch wenige Tage bis zum Release des Gothic Remake, das nach mehreren Verschiebungen nun am 5. Juni 2026 erscheint. Womit wir bei der Preisfrage angekommen sind: 

Hey GameStar, wann kommt da eigentlich euer Test?

Wir geben euch mal einen kleinen Blick hinter die Redaktionskulissen und teilen unseren derzeitigen Plan mit euch.

Geduld bis kurz vor Schluss

Der wichtigste Fakt: Bisher haben wir noch keine Review-Keys erhalten. Wir können das Gothic Remake in seiner Release-Version also bisher nicht spielen und entsprechend logischerweise auch nicht testen.

Die Preview-Version, die uns zur Verfügung steht, wies noch einige technische Mängel auf, die laut Entwicklern behoben werden sollen. Vor allem aber besteht sie nur aus einem kleinen Teil des Spiels, Sumpf, Neues Lager, das Orkland und weitere Gebiete sind darin komplett unzugänglich. Sie eignet sich also nicht für unseren Test. Alles, was es zur Preview zu sagen gibt, findet ihr hier:

Video starten 18:38 Das Gothic Remake ist auf dem richtigen Weg - mit allen Vor- und Nachteilen!

Unser Test-Prozedere kann also erst starten, sobald wir die Keys erhalten. Wirft man jetzt einen kurzen Blick in den Kalender, wird direkt klar: Viel Zeit bis zum Release haben wir nicht mehr, zumal wir natürlich bei allem Eifer auf die Einhaltung von Arbeitszeitgesetzen achten müssen. Ein Wochenende und der gesetzliche Feiertag am 4. Juni grätschen uns da gerade zusätzlich rein.

Wir gehen davon aus, dass das Review-Embargo erst kurz vor oder zum Release fallen wird. Daher rechnen wir aktuell mit diesem Ablauf:

  • Am Release-Tag, also am 5. Juni, werden euch unsere Tester einen Ersteindruck auf Basis des bis dahin Gespielten geben. Damit habt ihr direkt zum Start eine erste Kaufberatung an der Hand.
  • Danach werden wir den Rest des Spiels ausgiebig, aber zügig testen. Unsere finale Wertung erfolgt voraussichtlich in der Woche nach dem Release. Ein genaues Datum können wir euch derzeit noch nicht nennen.

Wer testet das Spiel für euch? Unsere Haupttesterin für GameStar ist Steffi, mit Peter als Co-Pilot. Natürlich beteiligen sich auch andere Redaktionsmitglieder an der Testphase oder bereiten für euch spannende weiterführende Artikel vor, etwa Heiko, Tillmann und Fabiano. Natürlich sind wir auch mit unserem Video-Team in engem Austausch, wo Jonas bei Gothic die Feder führt. Auch mit dem Team von GamePro arbeiten wir eng zusammen. Viele Köpfe arbeiten daran, euch einen umfassenden Test zu liefern.

Die Spielbox liegt schon bei uns im Büro. Hilft aber nix, weil das Spiel derzeit noch nicht aktiviert werden kann. Die Spielbox liegt schon bei uns im Büro. Hilft aber nix, weil das Spiel derzeit noch nicht aktiviert werden kann.

Wir wissen, dass Gothic für viele von euch mehr ist als irgendein Rollenspiel, das neu aufgelegt wird. Gothic und die GameStar-Community, das ist eine besondere Beziehung, die seit 25 Jahren besteht. Auch für viele von uns ist das originale Gothic ein Herzensspiel, das uns massiv geprägt hat. 

Daher wollen wir nicht überstürzt einen Test raushauen, nur um womöglich im Wettstreit um die beste Google-Platzierung einen minimalen Vorsprung zu ergattern. Stattdessen werden wir uns die nötige Zeit nehmen, das Spiel bis in die letzten Winkel der Alten Mine auszukundschaften, die drei Fraktionen auszuprobieren, und natürlich die Neuerungen genauestens unter die Lupe zu nehmen. So, wie ihr es von uns zu Recht erwartet, und so wie es einem Gothic eben gebührt.

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Wir warten genauso gespannt wie ihr darauf, endlich herauszufinden, was denn nun im neuen alten Minental los ist. Nach der letzten Preview waren wir vorsichtig optimistisch gestimmt, aber es blieben auch wichtige Fragen offen: Wird die KI der Charaktere und Monster noch verbessert? Wie fügen sich neue Elemente wie Klettern, Kochen und das verbesserte Tauchen ins Gesamtbild? Wird der finale Akt sinnvoll verbessert und erweitert?

Vielen Dank für eure Geduld. Wir sehen uns sehr bald in der Kolonie.

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Gothic Remake

Gothic Remake

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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