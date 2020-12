Was gibt es im Januar 2021 bei Disney+ zu sehen? Wir sammeln in unserer Übersicht, auf welche neuen Filme und Serien ihr euch im ersten Monat des neuen Jahres freuen könnt. Unter anderem startet die Serie »WandaVision« beim Streamingdienst.

Außerdem landet die neue Serie »Marvel Studios: Legends« auf Disney +. Und auch den dritten Narnia-Film könnt ihr euch ab Januar im Stream anschauen. Für Doku-Fans gibt es jede Menge Nachschub von National Geographic.

Neue Film- und Serienhighlights im Januar 2021

WandaVision: Die Marvel-Serie ist Disney+-exklusiv, der Name verrät bereits, worum es geht: Wanda Maximoff, also Scarlet Witch, und Vision, die beide von den Original-Schauspielern verkörpert werden. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen von Avengers: Endgame - was auf den ersten Blick erstaunlich wirkt.

Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, dann habt ihr vermutlich Infinity War und Endgame nicht gesehen und solltet das erst nachholen, bevor ihr euch mit WandaVision beschäftigt. Noch ist nicht bekannt, wie die Serie das Auftauchen einer zentralen Figur erklärt. Der Trailer deutet an, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht:

Marvel Studios: Legends: Die zweite, neue Marvel-Serie im Januar behandelt in jeder Folge einen anderen Charakter aus MCU. Ihr erlebt noch einmal ikonische Momente im Leben der Helden und Anti-Helden. In den ersten beiden Episoden geht es um Wanda und Vision, ihr werdet also optimal auf den Start von WandaVision vorbereitet. Wenn ihr mehr über alle geplanten Marvel-Serien erfahren wollt, einmal hier entlang:

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte: Pünktlich zum Start ins neue Jahr erscheint der dritte Narnia-Film bei Disney+, wo ihr schon die beiden Vorgänger findet. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von C.S. Lewis und lief 2010 erstmals in den deutschen Kinos.

Diesmal geht es um Lucy und Edmund, die zusammen mit ihrem eigensinnigen Cousin Eustachius nach Narnia zurückkehren. Sie landen auf dem Schiff Morgenröte und treffen dort alte Bekannte wie König Kaspian und Aslan.

Alle neuen Filme auf Disney+ im Januar 2021

Ab 1. Januar

Die Chroniken von Narnia 3: Die Reise auf der Morgenröte (Fantasy-Film, dritter Teil der Narnia-Reihe)

Epic - Verborgenes Königreich (Animations-Abenteuer, in dem ein Mädchen versehentlich in einem verborgenen Wald-Königreich landet)

Haie - Die ultimativen Jäger - National Geographic

Im Reich der Riesenhaie - National Geographic

Ab 8. Januar

Die Wilden Kerle 1-5 (Kinder-Sportfilme, in denen eine freche Fußballer-Bande zusammen durch dick und dünn geht)

Hammerhaie hautnah - National Geographic

Ab 15. Januar

Dr. Dolittle 3

Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen - National Geographic

Ab 22. Januar

Amelia Earhart - Suche nach einer Legende - National Geographic

Drumline - Halbzeit ist Spielzeit

Manolo und das Buch des Lebens (Animationsfilm, in dem es um den mexikanischen Tag der Toten geht. Zwei Freunde kämpfen um das Herz der schönen Maria. Im englischen Original vertont von Diego Luna (Rogue One), Zoe Saldana (Guardians of the Galaxy) und Channing Tatum (21 Jump Street).

Vier zauberhafte Schwestern (Deutscher Fantasy-Film, in dem jede von vier Schwestern ein Element beherrscht. Ihre Kräfte erlöschen, wenn sie sich streiten)

Ab 29. Januar

Alle neuen Serien auf Disney+ im Januar 2021

Ab 1. Januar

Ab 8. Januar

MARVEL Studios Legends (In jeder Episode geht es um einen anderen Charakter aus dem MCU, dessen wichtigste Momente noch einmal gezeigt werden)

Ab 15. Januar

WandaVision (MCU-Serie um Wanda Maximoff / Scarlet Witch und Vision)

Brain Games (Staffel 7) - National Geographic

Ab 22. Januar

PJ Masks - Pyjamahelden (Staffel 3)

Falls ihr überlegt, euch ein Streaming-Abo zu holen, dann findet ihr bei uns alle wichtigen Infos zu Disney+. Nachdem das starke Zugpferd The Mandalorian kürzlich seine zweite Staffel abgeschlossen hat, setzt Disney jetzt offenbar verstärkt auf Marvel, um neue Abonnenten zu gewinnen.

Neben neuen Serien sind auch einige MCU-Filme geplant, die aufgrund der Pandemie-Situation teilweise auch beim Streaming-Service statt im Kino landen könnten.