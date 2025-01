Aus Disneys gescheiterten Star-Wars-Hotel für vermutlich eine Milliarde Euro wird jetzt ein Büro

Einen Wellness-Bereich wie das Hotel auf dem Planeten Lanupa (Skeleton Crew Episode 5) hatte das Star-Wars-Hotel zwar nicht, dafür aber ziemlich knackige Preise. Da ist selbst Obi-Wan skeptisch. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Das Star-Wars-Hotel Galactic Starcruiser schloss bereits Mitte 2023 endgültig die Türen. Danach wurde lange darüber spekuliert, was aus dem geschlossenen Hotel aus einer weit, weit entfernten Galaxis werden könnte.

Ein Filmset für The Mandalorian oder The Book of Boba Fett? Ein Marvel-Hotel oder doch ein weiteres Freizeitpark-Erlebnis?

Nein, es ist keine von diesen Möglichkeiten geworden. Wie TheWrap berichtet, soll aus dem einst vielversprechenden Projekt jetzt ein Büro werden.

1:59 Die neueste Star-Wars-Serie Skeleton Crew auf Disney Plus entführt euch wieder in die Tiefen der Galaxis.

Autoplay

Ein Ort für kreative Ideen

Disneys Galactic Starcruiser soll in der Zukunft nicht mehr für Gäste zugänglich sein. Denn in die Räumlichkeiten des Hotels wird der Zweig des Unternehmens verlegt, der für die Attraktionen von Walt Disney World, die Einzelhandelsstandorte und die Kreuzfahrtschiffe zuständig ist.

Demnach sollen dort die Erweiterungsprojekte für folgende Bereiche des Resorts geplant werden:

Encanto

Indiana Jones

Cars

Disney Villains

Die Monster AG

Ihr wusstet gar nichts von einem Hotel aus einer weit, weit entfernten Galaxis? Dann haben wir für euch hier noch einmal die wichtigsten Infos.

Moment mal, ein Star-Wars-Hotel?

Im März 2022 öffnete das Hotel Galactic Starcruiser seine Türen und sollte Besuchern aus der ganzen Welt ein immersives Krieg-der-Sterne-Erlebnis bieten - inklusive Lichtschwert-Training und Missionen gegen die dunkle Seite. Wie die Fan-Erfahrung im intergalaktischen Hotel aussehen sollte, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die großen Probleme: Die begrenzte Zimmeranzahl und die viel zu hohen Betriebskosten. Mit seinen nur 100 Zimmern und den saftigen Übernachtungspreisen von bis zu 4.600 Euro blieb der große Erfolg des Hotels aus.

Für die Entwicklung und den Bau des Projekts hat Disney damals rund 400 Millionen US-Dollar in die Hand genommen. TheWrap wurde mitgeteilt, dass sich die Kosten mittlerweile auf eine Milliarde US-Dollar belaufen sollen.

Der Mäuse-Konzern behauptet jedoch, dass der Betrag deutlich geringer ausfällt. Eine genaue Zahl wird jedoch nicht genannt.

Das Star-Wars-Hotel wird uns demnach nicht mehr in die Tiefen der Galaxis entführen können. Dafür aber der neue Solo-Film von Rey Skywalker, die neuen Disney-Serien 2025 oder der kommende Kinofilm The Mandalorian & Grogu. Der soll am 21. Mai 2026 erscheinen. Mehr dazu findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.