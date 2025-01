Henry Cavill als Star-Wars-Bösewicht: Die Gerüchte um den Ex-Witcher verdichten sich

Es kursieren weiterhin Gerüchte, dass Henry Cavill bald vielleicht ein Lichtschwert schwingen könnte - dann aber auf der dunklen Seite der Macht. Bildquelle: Netflix / Disney / Lucasfilm

Bereits Mitte November 2024 kursierten erste Gerüchte über einen möglichen Auftritt von Henry Cavill im Krieg-der-Sterne-Universum.

Dabei soll er eine Rolle in der neuen Film-Trilogie von Simon Kinberg (Logan: The Wolverine, Fantastic Four) spielen.

Jetzt gibt MyTimeToShineHello auf der Plattform X (ehemals Twitter) preis, dass Henry Cavill anscheinend im Gespräch für eine Schurken-Rolle ist. Der etablierte Branchen-Insider sagte ebenfalls Cavills Cameo in Deadpool & Wolverine korrekt vorher.

Noch ist nichts offiziell

Beachtet dabei jedoch, dass es sich weiterhin um ein unbestätigtes Gerücht handelt. Demnach befindet sich Cavill lediglich in Verhandlungen um ein mögliches Star-Wars-Debüt und wurde noch nicht offiziell für eine Rolle gecastet.

Bereits Ende 2016 teilte Cavill aber sogar ein Foto auf Instagram, das er mit den Worten: »Wenn du gerne Superman bist, aber insgeheim auch gerne ein Bösewicht in Star Wars wärst!« betitelte.

Demnach war der Ex-Witcher schon vor Jahren nicht ganz abgeneigt, irgendwann einmal ein rotes Lichtschwert zu schwingen.

Bis wir erfahren, ob die Gerüchte stimmen, dürfte auch noch einiges an Zeit vergehen. Die neue Trilogie von Simon Kinberg befindet sich aktuell nämlich noch in den Kinderschuhen.

2:05 In The Ministry of Ungentlemanly Warfare spielte Henry Cavill 2024 einen Major im zweiten Weltkrieg

Autoplay

Welche Projekte stehen bei Henry Cavill als Nächstes an?

Aktuell sollte Cavill mit der Vorbereitung auf seine neue Rolle in dem Highlander-Reboot von Chad Stahelski beschäftigt sein. Die Dreharbeiten sollen im Januar 2025 beginnen.

Im Dezember 2024 stand der Darsteller noch für die Live-Action-Adaption von Voltron vor der Kamera (via Screen Rant).

Der ehemalige Superman-Darsteller arbeitet ebenfalls mit Amazon an einer Verfilmung von Warhammer 40k. Zuletzt gab Cavill sogar ein vielversprechendes Update. So soll es schon bald neue Infos zu seinem Herzensprojekt geben.

Zuletzt sah man Henry Cavill unter anderem in Deadpool & Wolverine. In einer kurzen Szene war er dort als eine alternative Wolverine-Version zu sehen. Im Oktober 2024 gab es ebenfalls Gerüchte, dass der Schauspieler ins MCU zurückkehren soll. Auch hier ist aber bis jetzt nichts bestätigt. Mehr dazu findet ihr im oben verlinkten Artikel.