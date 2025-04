»Die beste Live-Action-Verfilmung« - Erste Stimmen sind von Drachenzähmen leicht gemacht verzaubert

Hicks (rechts - Mason Thames) und Ohnezahn verbindet eine ungewöhnliche Freundschaft. Bildquelle: Universal Studios

Ab dem 10. Juni 2025 hüpft eine knuffige Live-Action-Version vom Drachen Ohnezahn über die großen Leinwände.

Bis dahin ist eigentlich noch etwas Zeit, aber DreamWorks konnte es einfach nicht abwarten und hat einigen Auserwählten schon jetzt einen kleinen (großen) Vorgeschmack gezeigt. Und der hatte es in sich, denn alle sind ganz aus dem Häuschen.

Auf der CinemaCon 2025 kamen ein paar Pressemitglieder und Kinobesitzer bereits in den Genuss von Ohnezahn in der realen Welt. Denn Universal und DreamWorks Pictures zeigten auf der Veranstaltung bereits eine unfertige Version von Drachenzähmen leicht gemacht.

Die Zuschauer sind begeistert und bekommen nicht genug vom riesigen Knuddel-Drachen. Hier sind einige Reaktionen, die auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurden:

Macht euch bereit, euch noch einmal in Ohnezahn zu verlieben. Drachenzähmen leicht gemacht ist eine äußerst getreue Adaption, die die klassische Geschichte und Welt zum Leben erweckt. Alle Drachen sehen absolut unglaublich aus, und der Film macht die Charaktere auf clevere Weise noch lebendiger. - Russ Milheim, The Direct

Drachenzähmen leicht gemacht war alles, was ich mir als jemand, der völlig besessen vom Original ist, gewünscht habe. Sobald man sich eingewöhnt hat, ist man wieder zurück in Berk [Ort der Handlung]. Die Drachen sehen fantastisch aus und der erste Flug ist ein Traum. Ich bin begeistert, dass das so gut geworden ist. - Kaitlyn Booth, Verifizierte Kritikerin auf Rotten Tomatoes

Drachenzähmen leicht gemacht ist eine wunderschöne Neuinterpretation eines der beliebtesten Animationsfilme aller Zeiten. Voller Herz nimmt er alles auf, was das Original so besonders gemacht hat und erhebt sich in neue Höhen mit atemberaubenden Bildern und einer spektakulären Geschichte für eine ganz neue Generation. - Daniel Baptista, TheMoviePodcast