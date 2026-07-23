Ein 20 Jahre alter Traum geht für mich in Erfüllung: Modder fusioniert drei Spiele zum Mega-GTA mit Portal-Gun

Ein Aspekt, den ich am Spielen auf dem PC besonders liebe, ist das Modding. Ich mache zwar keine eigenen Mods, aber ich finde es immer wieder bewundernswert, wie viel Zeit, Mühe und Liebe Spieler in Mods stecken.
Sie können das Spielerlebnis verbessern, nach eigenen Wünschen verändern oder auch etwas Neues schaffen, so wie im Falle des Riesen-GTAs des Modders DryxioGTA.
Ich weiß zwar nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, aber ich liebe es trotzdem: Er hat dafür gesorgt, dass in GTA San Andreas auch GTA 3 und Vice City laufen. Außerdem hat er gleich noch eine passende Portal-Gun ergänzt, damit man nahtlos zwischen den Spielen hin- und herwechseln kann. Aber seht selbst:
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Ein Spiel, drei Instanzen
In einem eigenen Kommentar zu dem oben verlinkten Video geht der Modder näher auf technische Details der Umsetzung ein, und die sind absolut bemerkenswert:
- Alle drei Spiele laufen innerhalb desselben Prozesses und teilen sich ein einziges Direct3D-Gerät.
- Jedes Portal ist eine Live-GPU-Textur – das andere Spiel läuft tatsächlich dahinter und ist kein Video oder ein abgefangenes Fenster.
- Das Durchschreiten wechselt die Steuerung zur jeweiligen Engine, während die anderen im Hintergrund weiterlaufen.
- Kugeln können durch Portale fliegen und NPCs sowie Fahrzeuge in einem anderen Spiel treffen.
- Jedes Spiel behält seine eigenen Speicherstände, Missionen und Einstellungen.
- Jede Welt führt ihre eigene KI, ihren Verkehr und ihre Physik weiterhin in Echtzeit aus.
Damit erfüllt der Modder einen über 20 Jahre alten Traum, von dem ich erst jetzt weiß, dass ich ihn hatte. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in GTA war es, mein Unwesen zu treiben und die maximale Verfolgungsstufe zu erreichen – und mit dieser Mod kann man das in drei Spielen gleichzeitig tun!
Zugegeben, spielerisch ergibt die Mod nicht allzu viel Sinn. Schließlich kann man letztlich immer nur einen der GTA-Titel bedienen und abseits der Möglichkeit, die Welten zu wechseln und durch die Portale auf Objekte in der anderen Welt zu schießen, gibt es keinen Zusammenhang zwischen den drei Spielen.
Ich fühle mich aber dennoch wohlig an Day of the Tentacle mit seinen drei Zeitebenen und die Möglichkeit erinnert, in dem Adventure den Lucasarts-Klassiker Maniac Mansion spielen zu können – und natürlich an Valves Portal.
Also liebe Spiele-Entwickler: Macht wieder mehr Gebrauch von Portalen in euren Spielen, und je mehr ihr dabei um die Ecke denkt und auch uns Spieler um die Ecke denken lasst, desto besser!
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