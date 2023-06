Dune Awakening enthüllt neues Gameplay mit Details zu Survival, Spielwelt und mehr

Natürlich könnt ihr auch die aus Buch und Film bekannten Flugzeuge steuern.

Spätestens seit der neuen Filmumsetzung von Regisseur Denis Villeneuve ist Dune wieder in aller Munde und so beliebt wie selten zuvor. Kein Wunder also, dass nach Ausflügen ins Strategie-Genre auch endlich ein MMO erscheinen soll, um so viele Fans wie möglich nach Arrakis zu bringen.

Der Entwickler Funcom hat auf der PC Gaming Show 2023 einen neuen Trailer samt Interview mit den am Projekt beteiligten Personen zu Dune: Awakening gezeigt. Darin enthalten sind viele neue Gameplay-Ausschnitte, aber vor allem auch massig neue Infos zum Spielkonzept.

Wenn ihr statt zu lesen lieber selbst den Trailer sehen möchtet, seid ihr am Ziel angelangt:

Fünf Säulen für das Gameplay

Dune: Awakening soll ein reinrassiges Survival-Open-World-MMO werden. Wer bei nur einem dieser Wörter mit den Ohren schlackert, sollte sich den Titel also zumindest mal auf die Watchlist setzen. Das Gameplay wird laut Funcom von fünf wichtigen Säulen getragen:

Grenzenlose Erkundung: Der lebensfeindliche Wüstenplanet will von euch bereist und erforscht werden. Ihr könnt frei umherstreifen und nach dem nächsten Abenteuer suchen.

Der lebensfeindliche Wüstenplanet will von euch bereist und erforscht werden. Ihr könnt frei umherstreifen und nach dem nächsten Abenteuer suchen. Politik: Hier liegen noch keine genauen Infos vor, aber offenbar könnt ihr euch durchaus einen Namen machen, wenn ihr zum Beispiel innerhalb einer Gilde aufsteigen wollt.

Hier liegen noch keine genauen Infos vor, aber offenbar könnt ihr euch durchaus einen Namen machen, wenn ihr zum Beispiel innerhalb einer Gilde aufsteigen wollt. Intrigen: Zweifellos eng mit der Politik verwoben. Wie weit eure Möglichkeiten hier gehen werden, bleibt abzuwarten.

Zweifellos eng mit der Politik verwoben. Wie weit eure Möglichkeiten hier gehen werden, bleibt abzuwarten. Kämpfe: Wer auf Dune nicht in der Lage ist, sich seiner Haut zu erwehren, wird untergehen.

Wer auf Dune nicht in der Lage ist, sich seiner Haut zu erwehren, wird untergehen. Überleben: Der Survival-Aspekt soll nicht zu kurz kommen, vor allem die konstante Suche nach Wasser wird eine große Rolle spielen.

Ihr fangt bei Null an: Als Gestrandeter seid ihr zu Beginn eures MMO-Abenteuers mittellos, nur mit einem klapprigen Messer ausgestattet, und müsst euren Weg selbst bestimmen. Wollt ihr zum mächtigen Anführer einer Sippe werden? Ein fahrender Händler sein? Oder doch lieber wie ein Nomade durch die Wüste reisen? Das bleibt euch überlassen.

Natürlich ist auch Basisbau mit von der Partie, immerhin reden wir hier von einem Survival-Spiel. Anfangs sollen sich eure Bemühungen nach Absicht der Entwickler vor allem darauf konzentrieren, zu überleben und eine eigene kleine Befestigung zu errichten. Erst im Laufe der Zeit sollt ihr diese dann ausbauen und schlussendlich auch andere Spielerunterschlupfe angreifen können.

Welchen Weg ihr in der Welt von Dune: Awakening einschlagt, bleibt euch überlassen.

Da ist doch der Wurm drin

Und was wäre ein Dune-Spiel ohne Sandwürmer? Richtig, nur eine leere Hülle! Deshalb müsst ihr auch in Dune: Awakening ständig auf der Hut vor den ikonischen Vielfraßen sein, die euch mit Haut und Haaren verspeisen, wenn ihr in der Wüste nicht aufpasst.

Apropos Welt: Die soll sich im Laufe der Zeit sogar verändern! Grund dafür sind Coriolis-Stürme, die den allgegenwärtigen Sand umverteilen. Wo gestern noch eine Sandfläche war, kann morgen plötzlich eine Ruine freigelegt worden sein.

Dune: Awakening wird voraussichtlich 2024 für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PC-Gaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel.

Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!