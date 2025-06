Dune: Awakening wird auf Steam immer größer, aber es gibt ein PvP-Problem, weil sich einige Spieler für Super Mario halten

It's me, Ornithopter!

Für Dune: Awakening läuft es nach einem starken Release besser denn je auf Steam. Die Spielerzahlen sind hoch, die Bewertungen sehr positiv. Während sich viele Spieler auch an den Kämpfen mit anderen Spielerinnen und Spielern erfreuen, gibt es in den Wüsten Arrakis eine Sache, die gefährlicher ist als die Sandwürmer: Spieler, die glauben, Super Mario zu sein.

Steam-Rekorde für Dune: Awakening

Laut SteamDB verpasste das Spiel aus dem Hause Funcom gestern nur knapp die Höchstmarke von 190.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Ein Blick auf die Kurve zeigt, dass die Spielerzahlen seit dem Release stetig steigen.

Die Tracking-Website verrät außerdem, dass Dune: Awakening in der Release-Woche auf Platz 2 der weltweiten Topseller auf Steam rangierte. Auch zum jetzigen Zeitpunkt steht das MMO noch auf Platz 3. der globalen Topseller, gemessen am aktuellen Umsatz.

Gezielte Bruchlandung

In Dune: Awakening gibt es ein großes PvP-Gebiet, in dem es neben zahlreichen Aktivitäten auch wichtige Ressourcen und sonstigen Loot zu finden gibt. Um den Kampf mit anderen Spielern kommt ihr also nicht wirklich herum.

Am schnellsten bewegt ihr euch mit den Ornithoptern durch die Wüste. Die Fluggeräte werden allerdings auch für eine ziemlich unfaire Taktik benutzt. Spieler lassen die Libellen aus Metall einfach auf andere krachen, um sie so zu besiegen.

Wie das aussieht, könnt ihr in diesem Reddit-Clip des französischen Streamers Bombe18 sehen:

Da ihr mit normalen Waffen oder Fähigkeiten keinen Schaden an den Ornithoptern verursachen könnt und der Aufschlag sie ebenfalls nicht beschädigt, gibt es außer der Flucht keine Möglichkeit sich zu wehren.

Zwar sieht es durchaus witzig aus, wenn die Fluggeräte auf die Spieler plumpsen wie Mario auf einen Gumba, aber für die Betroffenen hält sich der Spaß dann doch in Grenzen.

Entwickler versprechen Abhilfe

Unter dem Reddit-Beitrag meldet sich Funcoms Creative Director Joel Bylos zu Wort, entschuldigt sich und versichert, dass sie bereits an einer Lösung für dieses Problem arbeiten.

Es gibt zwei offensichtliche Lösungsansätze: Entweder gibt man den Spielern die Mittel, sich zu wehren und die Ornithopter abzuschießen, oder man deaktiviert den Aufprallschaden. In Dune soll der plötzliche Tod schließlich von unter durch sie Sandwürmer lauern und nicht von oben. Wann konkret mit einem Patch zurechnen ist, verrät Bylos übrigens nicht.