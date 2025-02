Die Duolingo-Eule ist tot - und die halbe Gamingwelt will dafür verantwortlich sein

Wer ist schuld am Tod der Eule?

Es ist ein grauer Tag in der Welt des Sprachenlernens. Grund dafür ist eine der größten Apps, mit der ihr nicht nur in Spanisch und Koreanisch fit werdet, sondern auch in Fantasie-Sprachen wie Klingonisch oder Hochvalyrisch.

Duolingo verkündete medienwirksam den Tod seines ikonischen Maskottchens - Duo, der Eule. Doch, was genau dahintersteckt, ist noch ein Geheimnis. Etliche Gaming- und Entertainment-Accounts auf Social Media haben jedenfalls ganz eigene Ideen vom Tathergang.

Meme-Welle bei Assassin’s Creed, Monster Hunter und Co.

Auf Twitter/X teilte der Duolingo-Account die traurige Botschaft mit:

Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass Duo, früher bekannt als die Duolingo Owl, tot ist. Die Behörden untersuchen derzeit die Todesursache, und wir kooperieren voll und ganz. Ehrlich gesagt ist er wahrscheinlich gestorben, während er darauf wartete, dass ihr eure Lektion macht, aber was wissen wir schon. Uns ist klar, dass er viele Feinde hatte, aber wir bitten euch höflich, nicht in den Kommentaren mitzuteilen, warum ihr ihn hasst. Wenn ihr das mitteilen möchtet, gebt bitte auch eure Kreditkartennummer an, damit wir euch in seinem Gedenken automatisch für Duolingo Max anmelden können. Wir danken euch, dass ihr Dua Lipas Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt respektieren.

Natürlich steckt dahinter ein ausgefeilter Marketing-Plan, um Duolingos Abo-Dienst zu bewerben. Und der ist zumindest in puncto Aufmerksamkeit generieren voll aufgegangen. Das humorvolle Statement löste prompt eine Meme-Welle aus, auf die auch offizielle Gaming- und Entertainment-Accounts aufgesprungen sind.

Das Konto von Assassin's Creed postete den Meuchelmörder Ezio in Aktion, der am toten Körper der Eule kniet:

In Die Sims 4 wird dem Abbild von Duo an einem Altar gehuldigt:

Palworld geht mit der kleinen, grünen Eule ähnlich grausam um, wie mit seinen eigenen Kreaturen:

In World of Warcraft findet sich Duo bei der Geistheilerin wieder und wartet auf die Wiederauferstehung:

Im Universum von Dead by Daylight wurde Duo vom Entitus entführt und muss sich jetzt vor den Killern in Sicherheit bringen:

Auch Netflix mischt mit. Im hauseigenen Squid Game musste sich die Eule in Kinderspielen beweisen und scheiterte, wie viele andere Kandidaten:

Diese Art der Werbung ist nicht neu für Duolingo. Im Statement steckt beispielsweise eine Referenz zu einer früheren Kampagne, in der Duo seine Liebe zur britischen Sängerin Dua Lipa bekundet hat. Am 1. April letzten Jahres hat die App scherzhaft ein Musical mit dem Namen Duolingo on Ice! angekündigt, in denen mehrere Sprachen verwurstet sein sollten.

Duolingo weiß, wie es im Gespräch bleibt. Wie der Tod von Duo am Ende aufgelöst wird und ob die Eule wirklich Geschichte ist, bleibt abzuwarten. Was haltet ihr von dem Ganzen? Habt ihr noch mehr Memes gefunden? Schreibt es uns gern in die Kommentare!