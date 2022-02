Dying Light ist seit dem 4. Februar 2022 erhältlich und nimmt seitdem viele von euch mit auf seine Reise durch die Zombie-Apokalypse. Als Protagonist Aiden begebt ihr euch im Jahr 2036 (also 15 Jahre nach dem Weltuntergang) auf die Suche nach eurer verlorenen Schwester Mia und Antworten auf die Frage, wer ihr wirklich seid.

Auf eurem Weg trefft ihr relativ zeitnah auf die beiden großen Fraktionen im Spiel:

Die Peacekeeper sind eine militante Gruppe, die mit strengen Regeln und eiserner Faust für Recht und Ordnung in der Stadt Villedor sorgen wollen.

Die Überlebenden hingegen wählen einen weniger aggressiven Lebensweg. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine neue, funktionierende Gesellschaft zu errichten - frei von den Regeln der alten Welt.

Während eurer Reise durch die Open World, könnt ihr den Peacekeepern, als auch den Überlebenden helfen und ihren Einfluss über Villedor gezielt stärken. Doch für welche der beiden Fraktionen entscheidet ihr euch? Das wollen wir in einer Umfrage klären:

Welche Auswirkung hat eure Wahl?

Eure Entscheidung, welche Fraktion ihr unterstützen wollt, wirkt sich natürlich auch auf eure Story und die offene Spielwelt aus. Verbündet ihr euch also mit der einen Fraktion, ist die andere eher weniger gut auf euch zu sprechen. Was sich genau in der Spielwelt bei eurer Wahl verändert, verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Einen kleinen Vorgeschmack dazu könnt ihr euch aber in diesem Video ansehen:

Wie sich das Spiel allgemein schlägt und welche Stärken- und Schwächen wir feststellen konnten, lest ihr außerdem im ausführlichen GameStar-Test zu Dying Light 2. Und wer gerne noch ein wenig Hilfestellungen möchte, wirft am besten einen Blick in unsere Umfangreiche Guide-Übersicht.

Solltet ihr bereits fleißig spielen und euch für eine Fraktion (oder gar beide) entschieden haben, interessiert uns natürlich, welche Gründe euch zur einen oder der anderen Fraktion getrieben haben und ob ihr euch vielleicht im Spielverlauf nochmal umentschieden habt.

Schreibt uns doch eure Erlebnisse und Entscheidungen mit den beiden Dying-Light-2-Fraktionen in die Kommentare.