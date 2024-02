Bei Steam + Co. könnt ihr dieses Wochenende gleich drei spannende Spiele kostenlos zocken

An diesem Wochenende kommt ihr an Konflikten nicht vorbei - zumindest nicht in den kostenlosen Spielen bei Steam & Co.

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und euer Portemonnaie ist schon von Staub überzogen? Dann eilen euch Epic, Steam und Co. zur Hilfe! Denn dieses Wochenende dürft ihr drei Spiele gratis ausprobieren und eines sogar dauerhaft behalten. Ihr seid also locker ein paar Tage beschäftigt.

Jump&Run klingt euch zu wild? Dann könnt ihr euch auf eines der besten Rundenstrategiespiele aller Zeiten freuen. Oder wird es vielleicht doch die nervenaufreibende Ballerei vom abgewrackten Autodach gegen Horden von Zombies? Ihr habt die Wahl!

Highlight: Dying Light 2 - Stay Human: Reloaded Edition

Genre: Actionspiel | Entwickler: Techland | Kostenlos spielen bis: 26. Februar 2024 (Hier geht's zur Aktion auf Steam)

Dying Light 2: Stay Human ist kein gewöhnliches Zombie-Spiel: Euer eigentlicher Feind ist nämlich die Dunkelheit, die euch mit der Zeit selbst zu Untoten werden lässt. Das Spiel glänzt vor allem mit seinem großartigen Parkour-System und einer reichlich gefüllten Open-World, die besonders durch ihre vertikale Tiefe aus der Masse heraussticht.

Im Laufe des Spieles werdet ihr viele unangenehme Entscheidungen treffen, die nicht nur den Verlauf eurer Geschichte bestimmen, sondern auch die Entwicklung der offenen Areale. Die ekligen Wasser-Zombies bekommt zum Beispiel nicht jeder zu Gesicht. Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

3:04 Dying Light 2: Neuer Trailer zeigt viel Gameplay und noch mehr Story

Was beinhaltet die Reloaded Edition? Die Reloaded Edition enthält neben allen Updates und dem ersten Story-DLC Bloody Ties ein neues, langersehntes Feature: Schusswaffen! Und nein, damit ist nicht nur die coolste Fingerpistole seit Borderlands 2 gemeint, sondern richtige Schusswaffen mit Kimme, Korn und allem, was sonst noch dazugehört. Weitere Information dazu findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Civilization 6 : Dieses rundenbasierte Strategiespiel ist ein Meisterwerk. Ihr gründet eine eigene Zivilisation und erschafft über die Zeit ein riesiges Imperium. Dafür reicht es jedoch nicht aus, euer Gebiet zu erweitern. Ihr müsst auch mit euren Nachbarzivilisationen interagieren und Forschung betreiben, um neue Potenziale freizuschalten und mit euren Rivalen mithalten zu können. Kostenlos spielen bis: 26. Februar 2024 (Steam)

14:38 Civilization 6 - Talk: Deshalb lieben wir Civ!

Super Meat Boy: Forever : Dieses Indie-Spiel mit zufallsgenerierten Leveln ist der direkte Nachfolger des Hardcore-2D-Plattformers Super Meat Boy. Eure Aufgabe ist es, den entführten King Nugget vor dem bösen Dr. Fetus zu retten. Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserem Artikel zum Angebot. Kostenlos sichern & behalten bis: 29. Februar 2024 (Epic)

Außerdem kostenlos

Kostenloser DLC: Neben den obigen Spielen habt ihr bis zum 29. Februar Zeit, euch die Erweiterung Eco-friendly Decoration Set für den Garten-Simulator Garden Life zu sichern und zu behalten.

Skull and Bones kostenlos ausprobieren: Wem die bisher genannten Spiele nicht zusagen, kann aktuell außerdem ganze acht Stunden ohne Einschränkungen das frisch in See gestochene Piraten-MMO Skull and Bones ausprobieren. Wo ihr die Free-Trail-Version findet und wie ihr sie herunterladet, erfahrt ihr in unserem Mini-Guide. Und ob das Spiel überhaupt etwas für euch ist, findet ihr in unserem ausführlichen Test heraus.

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen auf Steam und Epic? Sind für euch interessante Titel dabei, die ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Kennt ihr das eine oder andere Spiel vielleicht sogar schon? Haben wir einen wichtigen Titel sträflich vergessen? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!