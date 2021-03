Dying Light 2: Endlich Neuigkeiten und ein Release-Versprechen

Dying Light 2 in der Entwicklungshölle? Insider-Berichte lassen Böses erahnen, was hinter den Kulissen bei Entwickler Techland vor sich gehen soll. Doch das polnische Team will mit einem neuen Video-Update die Sorgen der Fans zerstreuen. Und sie bitten weiterhin um Unterstützung von Fans.

Während sich die handfesten Infos im Video in Grenzen halten, macht zumindest der kurze Abschnitt mit neuem Gameplay den ungeduldigen Fans neuen Mut. Denn am Ende taucht die Zahl 2021 auf. Hier seht ihr das neue Video:

Dying Light 2 hat also erstmals seit über einem Jahr wieder einen Release-Zeitraum. Techland hatte das Spiel, das ursprünglich schon im Frühjahr 2020 erscheinen sollte, im Januar 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt heißt es also, Dying Light 2 erscheint 2021.

Außerdem versprechen die Entwickler, bald mehr zu verraten. Das macht Hoffnung, dass wir bald ein Datum bekommen könnten. Und auch etwas mehr darüber erfahren, warum die Entwicklung zuletzt so turbulent zu verlaufen scheint.

Was vorher geschah

Nach dem Abschied vom Release-Termin tauchten Berichte über Probleme in der Entwicklung des Spiels auf. Eine Kontroverse um den bekannten Storyschreiber Chris Avellone sorgte für dessen Abgang, auch ein langjähriger Techland-Veteran nahm seinen Hut. Über ein Jahr stand Dying Light 2 in der Öffentlichkeit unter einem schlechten Stern.

Diesen bösen Zeichen möchten die Entwickler gerne entgegenwirken. Allerdings geht Techland nicht auf die brennendsten Fragen ein. Aber zumindest der Release-Zeitraum 2021 dürfte für Fans eine kleine gute Nachricht sein.