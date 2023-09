Auch bei EA FC 24 gibt es eine beste Formation und Taktik für den Sieg, FIFA-Spieler kennen sie gut

Diese Meta-Taktik sorgt auch in EA FC 24 für Tore am Fließband.

Wie jedes Jahr in FIFA gibt es auch in EA Sports FC 24 wieder Meta-Taktiken und -Formationen. Seit Jahren hat sich für uns das 4-3-3(4) etabliert, mit dem wir nicht nur im Karrieremodus erfolgreich waren, sondern auch im Modus FUT Champions in Ultimate Team, dem wohl am härtesten umkämpften Modus im Spiel, reihenweise Siege eingefahren haben.

Auch dieses Jahr funktioniert das 4-3-3 wieder hervorragend, in Kombination mit den besten günstigen Spielern konnten wir bereits Liga 5 im Rivals-Modus erreichen. Wir zeigen euch, welche Taktik und individuellen Anweisungen ihr nutzen müsst, um das Beste aus der Formation rauszuholen.

So funktioniert die Meta-Taktik

Warum ist diese 4-3-3-Taktik so gut?

Diese Taktik macht es dem Gegner schwer, die Flügelspieler zu decken, was schnelle Vorstöße und Angriffe nach vorn ermöglicht.

Durch ein weites Aufrücken der Abwehr entsteht in den zentralen Zonen mehr Raum, der ein effektives Passspiel und ein leichtes Durchbrechen der gegnerischen Abwehr erlaubt.

Die zentralen Mittelfeldspieler helfen bei der Verhinderung von Konterangriffen und verteilen Umschaltbälle, um hinter die gegnerische Abwehr zu gelangen.

Die Taktikeinstellungen im Detail

Defensive

Defensivstil: Druck nach Fehlern.

Druck nach Fehlern. Breite: 50, für eine kompakte Verteidigung.

50, für eine kompakte Verteidigung. Tiefe: 60, um offensiv zu verteidigen und nicht zu weit zurückzufallen.

Angriff

Aufbauspiel: Ausgeglichen.

Ausgeglichen. Chancenerarbeitung : Direktes Passspiel, um Spieler zum Laufen hinter die Abwehr zu ermutigen.

: Direktes Passspiel, um Spieler zum Laufen hinter die Abwehr zu ermutigen. Spieler im Strafraum : Eingestellt auf 7, damit sich Stürmer, Flügelspieler und Spielmacher als Passoptionen im Strafraum anbieten.

: Eingestellt auf 7, damit sich Stürmer, Flügelspieler und Spielmacher als Passoptionen im Strafraum anbieten. Ecken und Freistöße: Beides auf 2, um Konter zu vermeiden.

Spieleranweisungen