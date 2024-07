Elden Ring: »Warum sollte das jemand tun?!« Spieler bekommt Tonnen von Runen geschenkt

Eine Marika Rune ist schon wertvoll, ein Spieler hat davon fast 100 geschenkt bekommen.

Elden Ring ist ein Soulslike von Fromsoftware und diese Spiele folgen einem eisernen Gesetz: hier gibt es nichts geschenkt! Die Reihe ist berüchtigt für ihre Härte, doch gerade diese Unnachgiebigkeit macht manch unverhofften Akt der Gnade noch so viel bedeutsamer.

Auf Reddit berichtet ein überraschter Spieler jetzt von einer ungewöhnlichen Begegnung. Hier gab es nämlich durchaus einiges geschenkt. Genauer gesagt Runen im Übermaß. Wie der Reddit-User Emergencyaioli beschreibt, hat ein Invader hunderte Runen einfach fallen lassen und sich dann wieder aus seiner Welt verabschiedet. Jetzt platzt das Inventar des Threaderstellers aus allen Nähten.

Emergencyaioli zeigt sich nachvollziehbar überrascht, dass der Invader anders als die meisten es gar nicht auf sein Leben abgesehen hatte, sondern stattdessen ein königliches Geschenk daließ. Da fragt sich der User zu Recht:

WIE??? Und warum sollte jemand sowas machen? Gruß geht raus an dich, wer auch immer du bist.

Was sind das für Runen?

Falls ihr euch mit Elden Ring nicht auskennt, fragt ihr euch sicher, was der Empfänger mit diesem Geschenk jetzt eigentlich anfangen kann. Bei den Runen handelt es sich um sehr wertvolle Items, die Spielerinnen und Spieler gegen »echte« Runen eintauschen können. Für jede der Runen gibt es dann eine unterschiedliche Anzahl an normalen Runen, die wiederum ganz unterschiedliche Vorteile bieten.

Beispielsweise werden Runen sowohl für Level-Ups als auch als Währung bei Händlern benötigt. Emergencyaioli ist also mit wahrem Reichtum überschüttet worden. Allein eine einzelne Marika Rune aus Shadow of the Erdtree wirft ganze 80.000 normale Runen ab. Der unbekannte Invader hat davon 99 Stück dagelassen, plus Hunderte weitere Runen, die ebenfalls mehrere Tausend normale Runen beinhalten.

Normalerweise gehen Runen verloren, wenn ihr in der Welt das Zeitliche segnet und müssen dann wieder aufgesammelt werden - außer ihr sterbt davor nochmal, dann sind sie für immer weg. Die Item-Runen hingegen bleiben dauerhaft im Inventar und sind damit die sicherere Geldanlage.

Warum dieses Geschenk?

Was der Sinn und Zweck hinter diesem großzügigen Geschenk ist, lässt sich nur schwer bestimmen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass plötzlich absurd hohe Runenbeträge im Multiplayer von Elden Ring den Besitzer wechseln. Vor zwei Jahren erhielt ein anderer Reddit-Nutzer ebenfalls Tausende Runen geschenkt, als er seinen Koop-Partner nach ein paar entbehrlichen Runen gefragt hat.

In den Kommentaren unter dem Thread schreibt außerdem der User Tricky-Opinion-229, dass ihm ebenfalls haufenweise Runen von einer fremden Person geschenkt wurden.

Viele andere sind natürlich neidisch darauf, dass ein paar wenige offenbar unfassbares Glück haben und derart viele Runen einfach geschenkt bekommen. Allerdings gibt es auch ein paar mahnende Stimmen:

Einige User merken an, dass es sich höchstwahrscheinlich um ercheatete oder zumindest via Exploit erlangte Runen handelt.

Manch einer warnt gar davor, dass die unrechtmäßigen Runen einen Online-Bann zur Folge haben könnten. Andere hingegen merken an, dass das nur passiert, wenn es sich um normalerweise nicht verfügbare Items handelt.

Einige sprechen zudem durchaus berechtigt darüber, dass so viele kostenlose Runen den Spielspaß zerstören. Immerhin muss der User sich jetzt keine Sorgen mehr um irgendwas machen und kann das Spiel vermutlich komplett überlevelt einfach durchzocken.

Vermutlich handelt es sich bei derartig freigiebigen Spielerinnen und Spielern wirklich um Menschen, die auf welchem Weg auch immer einfach viel zu viele Runen in ihren Besitz gebracht haben und sie problemlos abgeben können. Haltet einfach einmal selbst die Augen offen, womöglich bekommt ihr dann auch haufenweise Runen von einem Invader geschenkt. Die Chance ist nur nicht besonders hoch.