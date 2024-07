Elden Ring: In einem epischen Film lüftet ein bekannter YouTuber die Geheimnisse rund um die Scharlachfäule

Die Halbgöttin Malenia infiziert die Spieler mit Scharlachfäule in Elden Ring mit ihren Attacken.

Scharlachfäule ist ziemlich fies in Elden Ring. Sie verzehrt das Fleisch des Betroffenen. Zudem richtet sie Über-Zeit-Schaden an - und das schneller, als etwa Gift. Die Halbgöttin Malenia, Miquellas Klinge und der Boss des Gebiets Elphael, ist eine der Überträgerinnen.

Doch was ist die Scharlachfäule eigentlich? Was steckt dahinter? Und welche Rolle spielt die Fäule in der Lore von Elden Ring? Der YouTuber VaatiVidya lüftet das Geheimnis in einem epischen, 45-minütigen Film.

Achtung! Bevor ihr weiterlest, seid an dieser Stelle vor Story-Spoilern gewarnt. Falls ihr Elden Ring oder dessen Addon Shadow of the Erdtree noch nicht oder nur teilweise gespielt habt und die Geschichte selber erforschen wollt, solltet ihr jetzt nicht weiterlesen.

Scharlachfäule folgt eigener Logik

Laut VaatiVidya folge die Scharlachfäule einer eigenen Logik. Große Lords hätten ihr einmal gedient - ihre Körper seien über und über mit Sporen bedeckt gewesen, große, sich auftürmende Pilze hätten ihnen als Kronen gedient. Laut VaatiVidya sei das Teil einer eigenen Logik.

Denn die befallenen Körper seien gestorben und daraus hätten sich neue Sporen und damit neues Leben entwickelt. Der YouTuber fasst es in einem Satz prägnant zusammen:

Es ist ein Kreislauf der Wiedergeburt, der alle gleichermaßen betrifft.

Die Scharlachfäule sei also keine bloße Krankheit. Sie habe Ordnung und gehöre zu den Outer Gods mit vielen Anhängern.

Die Fäule ist ein elementarer Bestandteil in Elden Ring, die etwa auch eines von Marikas Kindern korrumpiert und maßgeblich Einfluss auf das Gebiet Caelid in den Zwischenlanden, östlich von Limgrave hat.

Und das ist nur der Einstieg. In 45 Minuten erzählt das aufwendig produzierte Video ausführlich, welche Rolle die Scharlachfäule in der Welt von Elden Ring spielt und wie einzelne Akteure und Akteurinnen damit verknüpft sind.

YouTuber produziert Lore-Videos

Der YouTuber VaatiVidya produziert Lore-Videos zu den Spielen von FromSoftware. Die Videos zeigen Material aus den jeweiligen Spielen oder dazugehörigen Trailern. Kombiniert wird das Filmmaterial dann mit Infos aus dem Spiel, etwa Dialogen oder Item-Beschreibungen, oder aus offiziellen Quellen, etwa Websites oder Interviews.

Der Kanal, mit Videos unter anderem zu Elden Ring, Bloodborne oder Sekiro, hat mittlerweile mehr als 3 Millionen Abonnenten. In die Linkbox haben wir euch unter anderem ein Erklärvideo zur kompletten Story von Sekiro gepackt.

In der Box findet ihr aber auch einen Link zu unseren Guides zu Elden Ring. Falls ihr an einer Stelle nicht weiterkommt, ihr einen bestimmten Ort, eine bestimmte Waffe oder Ausrüstungsgegenstände sucht: Bei unseren hilfreichen Guides, wertvollen Tipps und Tricks werdet ihr fündig und holt das Meiste aus dem Rollenspiel heraus.