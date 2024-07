Elden Ring Patch 1.12.3 ist da und repariert einige viel zu mächtige Waffen

Der neue Patch ist da, wir erklären, was sich in den Schattenlanden ändert.

Der neue Patch für Elden Ring behebt vor allem Bugs. Und einige davon haben für ganz schön viel Ärger gesorgt – wer zum Beispiel am Nilpferd-Boss verzweifelt ist, sollte sich jetzt nochmal an den Kampf wagen. Die fiese Beißattacke sollte euch nämlich eigentlich gar nicht so leicht treffen.

Bei einigen Waffen und Skills tut sich ebenfalls etwas: Hier haben Fehler teilweise dafür gesorgt, dass viel mehr Schaden angerichtet wurde, als von den Entwicklern beabsichtigt. Achtet also darauf, ob ihr euren Build möglicherweise anpassen müsst!

Wir listen erstmal einige wichtige Änderungen auf, alle Patch Notes lest ihr dann auf Seite 2.

Die wichtigsten Änderungen im Patch 1.12.3

Parfums geschwächt: Sowohl »Lightning Perfume Bottle« als auch »Frenzyflame Perfume Bottle« verursachten aufgrund eines Bugs manchmal doppelten Schaden – obwohl sie das nicht sollten.

Bloodfiend’s Arm: Diese Waffe war ebenfalls wegen eines Bugs stärker als vorgesehen, jetzt wurde die Arkan-Skalierung korrigiert.

Rollings Sparks: Dieser Skill hat ebenfalls einen Nerf kassiert, der eigentlich eine Fehlerbehebung darstellt. Er richtet jetzt nur noch so viel Schaden an, wie vorgesehen.

Das Nilpferd: Im Kampf gegen das Goldene Nilpferd trifft die unblockbare Beißattacke jetzt nicht mehr so leicht, es steckte ebenfalls ein Fehler dahinter. Außerdem wurde die Positionierung im zweiten Bosskampf gegen Hippo und Commander Gaius angepasst und entspricht jetzt der aus dem ersten Duell.

Das war aber noch längst nicht alles: Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der nächsten Seite. Oder ihr klickt euch durch unsere hilfreichen Guides und Tipps zu Elden Ring und dem DLC Shadow of the Erdtree. Damit seid ihr auch für die härtesten Bosse bestens gerüstet.

Ändert sich euer Build durch die Anpassungen von Patch 1.12.3? Auf welche Fehlerbehebungen oder Anpassungen wartet ihr persönlich vielleicht noch?