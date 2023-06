Ein fast vergessenes Action-Rollenspiel der frühen 2000er kehrt als HD-Remaster zurück...aber der PC geht leer aus

Schärft Schwerter und Äxte, bald kehrt Enclave in aufgefrischter Optik zurück.

Das Rollenspiel Enclave ist wahrscheinlich älter als so manche von euch, die diese News jetzt lesen. Aber keine Sorge, wenn ihr dieses Kleinod verpasst haben solltet. Denn am 29. Juni 2023 erscheint das Spiel erneut, diesmal als HD-Remaster. Der einzige potenzielle Haken: Die Neuauflage erscheint aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für den PC, sondern nur für PlayStation, Xbox und die Nintendo Switch.

Dem Original haben wir seinerzeit im GameStar-Test satte 84 Punkte verliehen und beschrieben das Spiel als motivierende Fantasy-Action mit Edel-Optik . Worum genau es in dem Spiel geht, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Aber damit ihr auch in der richtigen Stimmung für so viele Infos seid, schaut ihr euch am besten erst einmal den Ankündigungstrailer an:

0:56 Schaut euch ein paar Gameplay-Ausschnitte zu Enclave HD an

Ein Spiel, zwei Perspektiven

Das Highlight von Enclave ist die ungewöhnliche Wahl, vor die ihr direkt zu Beginn des Rollenspiels gestellt werdet: Möchtet ihr die gute Seite spielen und die Stadt Celenheim vor den bösen Mächten retten? Oder verkörpert ihr ebendiese und setzt alles daran, Celenheim dem Erdboden gleichzumachen?

Basierend auf eurer Entscheidung erwartet euch eine andere Kampagne, die in einzelne Missionen unterteilt ist. Während ihr auf Seiten der Guten Händler beschützt und Jungfrauen rettet, raubt ihr als böse Schurken den Händler aus und opfert das Fräulein. Das Geschehen spielt sich wahlweise in der Third-Person- oder Ego-Ansicht ab.

Natürlich gibt es auch in Enclave HD allerlei Monster, die euch einen Kopf kürzer machen wollen.

Ihr seid auf eurem Abenteuer nicht allein unterwegs. Im Laufe der Reise schließen sich noch weitere Helden eurem noblen oder finsteren Ziel an. Zur Wehr setzt ihr euch mit 82 unterschiedlichen Waffen, von Feuerklingen über Kurzschwerter bis hin zu Granatenpfeilen.

Was ist neu im HD-Remaster?

Soviel zum Gameplay, jetzt noch ein abschließendes Wort zur Technik: Wenig überraschend wird Enclave HD moderne Auflösungen und hochskalierte Texturen bieten. Auch die Beleuchtung soll gegenüber dem Original angepasst worden sein. Außerdem gibt es jetzt Achievements im Spiel und der Soundtrack wurde überarbeitet sowie um neue Musikstücke ergänzt.

Habt ihr damals das Original gespielt und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Gab es Highlights, die euch auch nach all den Jahren in Erinnerung geblieben sind? Oder hat euch das Spiel gar auf ganzer Linie enttäuscht? Würdet ihr euch über einen Release auf dem PC freuen? Nehmt uns mit auf eine kleine Zeitreise und schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!