Epic belohnt euch jetzt fürs Kaufen - und zwar mit Geld

Epic möchte euch für jeden Kauf belohnen und greift dafür tief in die eigene Brieftasche.

Als der Epic Games Store Ende 2018 an den Start ging, wurde zum Angriff auf den Platzhirsch Steam geblasen. Vor allem die bis heute fest zur Identität des Shops gehörenden Gratis-Spiele galten lange Zeit als Zugpferd. Bis heute konnte der Valve-Konkurrent aber nicht eingeholt werden.

Während Steam laut aktuellen Schätzungen auf etwas mehr als 120 Millionen aktive User im Monat kommt, sollen es bei Epic nur rund 68 Millionen sein, also etwas mehr als die Hälfte. Statt sich zurückzuziehen, legt Epic nun noch einmal nach.

Ab sofort erhaltet ihr bei jedem Kauf Geld - natürlich nicht in bar, sondern in Form eines Guthabens, das ihr dann für zukünftige Käufe verwenden könnt.

Kaufen, spielen, sparen

Der von Epic beworbene Ablauf lässt sich einfach zusammenfassen:

Ihr kauft einen Inhalt im Epic Games Store. Das können Spiele, Add-ons oder sogar Ingame-Käufe sein, wenn der Titel für die Zahlungsabwicklung die Server-Dienste von Epic nutzt - bestes Beispiel: Fortnite.

Nach dem Kauf erhaltet ihr fünf Prozent des Kaufbetrags in Form von Belohnungsguthaben zurück. Dieses Guthaben könnt ihr bei zukünftigen Käufen nutzen, um euch selbst einen Rabatt in Höhe eurer Wahl zu gönnen.

Besonders interessant: Dieser 5-Prozent-Cashback funktioniert auch bei bereits reduzierten Titeln.

Sogar bei Spielen, die bereits im Angebot sind, erhaltet ihr fünf Prozent des Einkaufswertes zurück.

Wichtige Fragen und Antworten

Kommen wir abschließend noch zu einigen wichtigen Fragen, die ihr euch nun eventuell stellt:

Wie nehme ich an dem Cashback-Programm teil? Ihr benötigt nur einen Epic-Account, das ist alles. Für das neue Guthaben-Feature müsst ihr euch nicht dediziert anmelden.

Ihr benötigt nur einen Epic-Account, das ist alles. Für das neue Guthaben-Feature müsst ihr euch nicht dediziert anmelden. Wo finde ich meinen Guthaben-Stand? Klickt im eingeloggten Zustand im Client oder auf der Website oben rechts auf euer Profilbild und dann im sich öffnenden Menü auf den Punkt Epic-Belohnungen . Dort seht ihr auch, welches Guthaben wann verfällt.

Klickt im eingeloggten Zustand im Client oder auf der Website oben rechts auf euer Profilbild und dann im sich öffnenden Menü auf den Punkt . Dort seht ihr auch, welches Guthaben wann verfällt. Wie lange ist mein Guthaben gültig? Von dem Tag des Einlösens an ist euer Guthaben 25 Monate lang gültig.

Von dem Tag des Einlösens an ist euer Guthaben 25 Monate lang gültig. Gibt es Einschränkungen, für was ich das Guthaben verwenden kann? Ihr könnt euer Guthaben zwar für Ingame-Käufe in unterstützten Titeln verwenden, nicht aber für das Bezahlen von Abonnements wie etwa Fortnite-Crew.

