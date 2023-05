Kostenlos bei Epic: Diese Woche gibt's einen richtigen Hochkaräter geschenkt

Death Stranding wird im Epic Store verschenkt.

Beim geheimnisvollen Spiel im Epic Store handelt es sich um Death Stranding. Das neueste Meisterwerk des japanischen Virtuosen Hideo Kojima ist für eine Woche kostenlos abrufbar.

Wie lange habe ich Zeit? Death Stranding ist vom 18. bis 25. Mai 2023 um jeweils 17:00 gratis verfügbar. Wenn ihr es in diesem Zeitraum mit eurem Epic-Konto einsammelt, dürft ihr es dauerhaft behalten.

Worum geht's in Death Stranding?

Im gewohnt innovativen Spiel des Metal-Gear-Erfinders spielt ihr als Sam Bridges (verkörpert von Norman Reedus), der als Paketbote tätig ist. Was seltsam alltäglich klingt, ändert sich durch das Szenario: Die Postapokalyse. Die USA, die landschaftlich frappierende Ähnlichkeit mit Island aufweisen, werden vom mysteriösen gestrandeten Tod heimgesucht. Ihr stellt eines der letzten Verbindungsglieder zwischen den Menschen dar.

So spielt sich Death Stranding: Das Gameplay dreht sich um das Transportieren von teils schweren Lieferungen zu Fuß und auf dem Motorad. Ihr navigiert durch zerklüftete Täler und nutzt Sci-Fi-Technik, um schwierigstes Gelände zu überwinden. Dabei müsst ihr stetig die Balance aufrecht erhalten, damit euch euer manchmal turmhoher Rucksack nicht zur Seite in einen Abgrund reißt.

Klingt nach Spaß? Hier findet ihr den Link zur Kostenlos-Aktion im Epic Store:

Was von bösen Zungen als vielleicht schönster Spaziersimulator aller Zeiten bezeichnet werden könnte, überzeugt neben der Optik vor allem durch die vielschichtige Handlung, die von Hollywood-Stars wie Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux und Guillermo Del Toro getragen wird.

Allerdings kommt vielstimmige Kritik selten von ungefähr. Immerhin wurde das Gameplay im neuen Director's Cut inzwischen verbessert:

Death Stranding war für Kojima ein Erfolg. In diesem Zuge wurde bereits der Nachfolger vorgestellt:

Für wen geeignet?

Für Action-Fans gibt's in Death Stranding zwar auch ein paar Kämpfe, aber der Fokus liegt klar nicht darauf. Ihr solltet also wirklich Bock auf eine packende Handlung, lange Zwischensequenzen in Filmqualität und gemächliches Gameplay haben. Dann kann euch Death Stranding eine denkwürdige Spielerfahrung bescheren.

Aber eigentlich würden wir das geschenkte Spiel allen Spielern und Spielerinnen als Herz legen, um zumindest mal reinzuschnuppern. Ihr könnt es ja immer noch deinstallieren, wenn es euren Geschmack verfehlt.

Mehr zum Thema Death Stranding 2 und dem kommenden PlayStation-Showcase findet ihr oben. Es werden mal wieder neue Spiele für die PS5 erwartet, nebst Infos und Trailern zu schon bekannten Eisen in Sonys Feuern.

Was haltet ihr von Death Stranding? Zu viel Gemütlichkeit? Kann es überhaupt zu viel Gemütlichkeit geben? Oder hat euch gerade das an Kojimas Spiel besonders gefallen? Schreibt uns gerne in die Kommentare.