Jeden Tag ein Spiel geschenkt: Epics großer Gratis-Adventskalender kehrt zurück, alle Infos hier

Die Geschenke stehen bereit, der Epic Games Store will euch dieses Jahr wieder reich beschenken.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Epic-Adventskalender! Etwa zwei Wochen lang gibt es hier täglich kostenlose Spiele abzugreifen - und zwar nicht nur kleine Indie-Titel.

Wann geht’s los? Am 19. Dezember öffnet sich das erste Türchen, das nach einem Tag schon wieder die Pforten schließt. Ihr habt also immer nur 24 Stunden Zeit, euch die jeweiligen Spiele zu sichern!

Am 19. Dezember öffnet sich das erste Türchen, das nach einem Tag schon wieder die Pforten schließt. Ihr habt also immer nur 24 Stunden Zeit, euch die jeweiligen Spiele zu sichern! Wann endet die Aktion? Am 2. Januar wird das letzte Spiel der Aktion enthüllt. Dafür habt ihr dann wieder eine Woche Zeit, um zuzugreifen.

Am 2. Januar wird das letzte Spiel der Aktion enthüllt. Dafür habt ihr dann wieder eine Woche Zeit, um zuzugreifen. Wie viele Spiele sind im Epic-Adventskalender enthalten? Insgesamt sind 15 Gratis-Spiele zur Weihnachtszeit geplant, inklusive des aktuellen Gratis-Spiels. Mehr Infos dazu findet ihr weiter unten im Text.

Insgesamt sind 15 Gratis-Spiele zur Weihnachtszeit geplant, inklusive des aktuellen Gratis-Spiels. Mehr Infos dazu findet ihr weiter unten im Text. Welche Spiele sind enthalten? Noch ist nicht bekannt, welche Titel genau hinter den Mystery Games stecken. Ein Blick in die Vergangenheit gibt aber ein ungefähres Gefühl:

In den letzten Jahren enthielt der Adventskalender eine Mischung aus kleineren Indie-Titeln, großen AAA-Projekten und Spielen, die bereits bei Epics wöchentlicher Gratis-Aktion enthalten waren. Letztes Jahr waren unter anderem Marvel’s Guardians of the Galaxy, A Plague Tale: Innocence und Ghostrunner mit dabei.

Welches Gratis-Spiel gibt’s jetzt schon?

The Lord of the Rings: Return to Moria

1:37 So kämpft es sich nach den Updates in Lord of the Rings: Return to Moria

Autoplay

Die täglich wechselnden Spiele starten zwar erst am 19. Dezember, offiziell gehört Return to Moria aber bereits zur Weihnachts-Aktion. Der Titel ist seit dem 12. Dezember erhältlich, ihr könnt ihn euch noch bis zum 19. Dezember um 16:59 Uhr im Epic Store sichern.

Das Survival-Spiel schickt euch in die sagenumwobenen Minen, die bereits Frodo und seine Gefährten in Der Herr der Ringe betreten haben. Ihr sollt als Zwerg die alte Heimat zurückerobern und die Wesen aus der Dunkelheit zurückdrängen. Am besten macht ihr das nicht alleine, sondern im Koop-Modus mit bis zu sieben weiteren Zwergenfreunden.

Der Epic-Store ist aber nicht alleine in Weihnachtsstimmung. Bei Steam startet der Winter Sale ebenfalls am 19. Dezember. Bei GOG ist die Rabatt-Aktion bereits seit dem 12. Dezember aktiv. Wenn ihr euch aber eher für neue Titel interessiert, schaut doch bei den Releases der Woche vorbei, der Artikel ist gleich hier oben verlinkt.