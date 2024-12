5 nagelneue Steam-Geheimtipps, die Community-Herzen erobern

Düster und hart geht es zu im neu als Version 1.0 erschienen Zombie-Survival-Shooter Deadside.

Steam ist vieles: Shop, Community, Plattform. Aber eines oft nicht: klein und übersichtlich, wenn ihr auf der Suche nach neuen, eher unbekannten Spielen seid. Dieser Artikel zeigt euch fünf Neuheiten, die weniger bekannt sind als die Hochglanz-Releases, aber dennoch prima ankommen.

Diesmal mit einem Survival-Shooter, der Fans von DayZ gefallen könnte, einem Rollenspiel, das nur auf den ersten Blick wie Dwarf Fortress wirkt und zwei Klassikern in neuem Gewand. Viel Spaß mit unseren fünf Steam-Geheimtipps zum Wochenende!

Caves of Qud

1:37 Caves of Qud: In diesem Rollenspiel könnt ihr gar eine Tür spielen, der Gameplay-Trailer beweist es

Genre: Roguelike-Rollenspiel | Steam-Release: 5. Dezember 2024 | Preis: 29 Euro

Wie der junge Klassiker Dwarf Fortress braucht Caves of Qud kaum Grafik, um User zu begeistern. Spartanische Optik und viel Grün wecken zwar direkt Assoziationen – trotzdem kocht das neu aus dem Early Access erschienene Roguelike mit rundenbasierten Kämpfen sein eigenes Simulations-Süppchen.

Und die komplexe Berechnung der Spielwelt wird hier wirklich großgeschrieben. Caves of Qud simuliert alle Monster und NPCs umfassend, ihr könnt praktisch alles tun, wonach euch der Sinn steht und auch die epische Erzählung findet auf Steam tausende begeisterte Fans. Grafik ist eben nicht alles!

Wenn ihr die Faszination des Aufbauspiel-Meisterwerks Dwarf Fortress verstehen wollt, lest den Test unseres Autors André Baumgartner zur (grafisch ansprechenderen) Steam-Version.

Deadside

1:49 DayZ-Konkurrent Deadside ist endlich fertig und zeigt diesen Release-Trailer

Genre: Survival-Shooter | Steam-Release: 5. Dezember 2024 | Preis: 25 Euro

Zombie-Survival altert, aber modert kaum: Auch 2024 erscheinen noch neue Spiele mit der Geschmacksrichtung faulig . Nicht im negativen Sinne, zum Beispiel erreicht Deadside einen zu über drei Vierteln positiven Wertungsschnitt bei Spielerinnen und Spielern auf Steam.

Ihr unternehmt Ausflüge in eine lebensfeindliche Spielwelt, kämpft gegen KI-Zombies und andere (von echten Menschen gesteuerte) Überlebende und jagt besserer Ausrüstung hinterher. Basenbau spielt ebenfalls eine Rolle und, ganz zentral: sichere Zonen geben euch Gelegenheit zum Durchschnaufen und Warenhandel treiben. Das stimmt durchaus eine andere Note an als Genre-Vorreiter DayZ.

The Thing: Remastered

1:40 The Thing: Remastered im Grafikvergleich - Original vs. 2024-Remaster

Genre: Survival-Horror | Steam-Release: 5. Dezember 2024 | Preis: 29 Euro

Da ist das Ding, also dieses The-Thing-Ding. Fangen wir nochmal an: The Thing ist ein Spiel, das auf dem gleichnamigen Horrorfilm-Klassiker von 1982 basiert. Und dieser Survival-Horror-Shooter wurde jetzt taufrisch mit einem Remaster bedacht.

Eure Spezialeinheit bekommt den Auftrag, in der Handlung nach den Ereignissen des Films, den Verbleib der Wissenschaftler einer antarktischen Forschungsstation aufzuklären. Nach eurer Ankunft trefft ihr auf furchteinflößende außerirdische Monster und kämpft ums nackte Überleben. Das Spiel gefällt derzeit 92 Prozent von knapp 400 Usern auf Steam, die eine Bewertung abgeben.

Wichtig zu wissen: Ihr solltet wahrscheinlich Fans des Originalspiels sein, um The Thing Remastered richtig genießen zu können. Licht- und Schattenseiten des Horrorspiels legt unser Redakteur Peter Bathge im Test zu The Thing Remastered dar.

Legacy of Kain Remastered

1:24 Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2: Die Actionspiele bekommen nach über 20 Jahren ein Remaster

Genre: Action | Steam-Release: 10. Dezember 2024 | Preis: 29 Euro

Remaster, die Zweite: Legacy of Kain dürfte vor allem den Millennials etwas sagen. Zwei der Spiele aus der Reihe, konkret Legacy of Kain: Soulreaver 1 und 2, wurden nun als Remaster-Paket auf Steam neu aufgelegt.

Als rachegetriebener Vampir Raziel fallt ihr ins Land Nosgoth ein und jagt euren ehemaligen Meister Kain, der euch vor Jahrhunderten verraten und in den Tod geschickt hat. Die harten Kanten der frühen Playstation-Ära bleiben erhalten, aber eben modernisiert und verschönert.

Lohnt das? Im Test erlebt unser Autor Christian Schwarz ein Spiel, so oldschool, dass es wehtut .

Miside

Glaubt es oder nicht: Miside ist ein Horrorspiel, ein hochgelobtes noch dazu.

Genre: Psycho-Horror | Steam-Release: 11. Dezember 2024 | Preis: 15 Euro

Psycho-Horror braucht anscheinend nicht immer eine dunkle Farbpalette. Das auf Steam von Tausenden gefeierte Anime-Storyspiel Miside wirkt eher wie ein sorgenfreies Cozy Game mit niedlicher und freundlicher Wohlfühlatmosphäre. Zunächst.

Als für die Hauptfigur die Grenzen zwischen Realität und Videospiel verschwimmen, kehrt der Grusel ein. Die First-Person-Perspektive soll offenbar ein stärkeres Ich-Gefühl erzeugen. Übrigens gibt's auf Steam eine kostenlose Demo von Miside.

