Erneute Anschuldigungen gegen Neil Gaiman: Weitere Frauen werfen Fantasy-Autor sexuellen Missbrauch vor

Foto: Photo: Ståle Grut / NRKbeta (via Flickr)

Hinweis: Der folgende Artikel beschäftigt sich mit dem Thema der sexuellen Gewalt. Es geht um Vergewaltigung, Machtmissbrauch, sexuelle Handlungen in Anwesenheit von Kindern und Hilflosigkeit. Wenn ihr oder eine euch bekannte Person von sexueller Gewalt betroffen ist, findet ihr auf dem bundesweiten Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch die richtige Anlaufstelle, um Hilfe zu holen. Über die Website der deutschen Depressionshilfe findet ihr außerdem Beratung, wenn ihr euch in einer akuten mentalen Krise befindet. Niemand muss diese Themen allein bewältigen.

Dem berühmten Fantasy-Autoren Neil Gaiman (Good Omens, Sandman, American Gods) wird mehrfach sexuelle Nötigung sowie Vergewaltigung von mittlerweile neun unterschiedlichen Frauen vorgeworfen.

Im Juli 2024 wurden die ersten Anschuldigungen gegen Gaiman laut. Im Zuge des Podcasts Master beschuldigten fünf Frauen den Autoren des Missbrauchs und der sexuellen Nötigung.

Das Magazin Vulture setzte an diesem Punkt mit einer weiteren Recherche an und veröffentlichte nun einen langen und sehr detaillierten Report über weitere Fälle. Insgesamt sprach die Autorin des Reports Lila Shapiro mit acht Frauen – vier von ihnen traten auch in dem Podcast auf.

Im Report erzählen die Frauen etwa davon, dass Gaiman immer wieder Grenzen überschritt, indem er sie gegen ihren Willen verbal oder physisch erniedrigte und bedrängt – bis hin zur Vergewaltigung. Viele der Misshandlungen fanden angeblich unter dem Schirm von einvernehmlichen BDSM-Praktiken statt. Viele der Frauen sprechen davon, dass Gaiman das Machtgefälle nicht nur bei sexuellen Interaktionen, sondern auch darüber hinaus ausgenutzt habe.

So machte er einige der Frauen etwa finanziell und emotional abhängig von ihm und erhöhte den Druck, wenn sie sich von ihm distanzieren wollten. Unter anderem seien manchen von ihnen auch hohe Geldsummen und Verschwiegenheitserklärungen seitens Gaiman angeboten worden.

Ex-Frau Amanda Palmer soll teilweise davon gewusst haben

Gaimans Ex-Frau Amanda Palmer soll teilweise von den Handlungen ihres Mannes und seinen Erniedrigungsfantasien und -praktiken gewusst haben. Eines der mutmaßlichen Opfer, die von Palmer an Gaiman verwiesen wurde, spricht davon, sie sei »wie ein Spielzeug« weitergegeben worden, ohne von Gaimans missbräuchlichem Verhalten gewarnt worden zu sein.

Allerdings habe Palmer Gaiman davor gewarnt, das ab 2022 eingestellte Kindermädchen Scarlett Pavlovich zu belästigen. Ohne Erfolg. Pavlovich zufolge habe die Vergewaltigung bereits an ihrem ersten Arbeitstag in Gaimans Anwesen angefangen. Auch in den darauffolgenden Wochen und Monaten habe Gaiman Pavlovich bedrängt, sexuell erniedrigt und vergewaltigt – teilweise so gewaltvoll, dass sie von dem Schmerz ohnmächtig geworden sei. Dabei habe er auch keine Scheu gehabt, sexuelle Handlungen in Anwesenheit seines fünfjährigen Sohnes an Pavlovich vorzunehmen.

Pavlovich konnte der Situation nicht entfliehen, da sie weder die finanziellen noch sozialen Mittel hatte. Im Report schildert sie sehr detailliert die Misshandlungen. Die Zeilen darin sind schwer zu lesen, weswegen wir euch explizit davor warnen möchten, dass dieser Report sehr grafisch die verschiedenen Akte des Missbrauchs beschreibt.

Als Paclovic sich Palmer anvertraute, schien diese unbeeindruckt. Angeblich seien bereits 14 Frauen zu ihr gekommen, um von den Praktiken ihres (mittlerweile) Ex-Mannes zu berichten. Mindestens eine von ihnen zeigte Gaiman auch bei der Polizei an, nachdem er sie vergewaltigte.

Allerdings sei Palmer schockiert darüber, dass ihr gemeinsames Kind bei einer der Vergewaltigungen anwesend war. Daraufhin habe sie Gaiman damit konfrontiert und zu einer Therapie überredet.

Später unterschrieb Scarlett Pavlovich angeblich eine Geheimhaltungsvereinbarung, die auf ihren ersten Arbeitstag zurückdatiert ist, und erhielt Geld von Gaiman. Im Januar 2023 zeigt sie Gaiman bei der Polizei wegen sexuellem Missbrauch an. Palmer wie auch Gaiman weigern sich, der Polizei gegenüber Aussagen zu tätigen.

Das sagt Neil Gaiman dazu

Neil Gaiman meldete sich einen Tag später mit einem Statement zurück. In seiner bislang längsten Aussage zu dem Thema räumt er ein, Fehler gemacht und Menschen emotional verletzt zu haben. Allerdings streitet er ab, gegen den Willen der Frauen gehandelt zu haben. Laut ihm habe es keine nicht-einvernehmlichen sexuellen Aktivitäten gegeben.