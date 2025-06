In den USA waren die ersten Passagiere in einem Robotaxi von Tesla unterwegs und sie haben ihre Fahrt gefilmt

Tesla bietet jetzt erste Fahrten im Robotaxi an. (Bildquelle: KI-generiert/AdobeStock)

Selbstfahrende Autos waren lange ein Klassiker in Sci-Fi-Geschichten. Seit ein paar Jahren arbeiten aber gleich mehrere Unternehmen tatsächlich an fahrerlosen Flitzern. Nach Waymo hat jetzt auch Tesla seinen Robotaxi-Service in Betrieb genommen.

Erste Fahrten im Robotaxi von Tesla

Eigentlich wollte Elon Musk alles daran setzen, mit Tesla als erstes selbstfahrende Autos und Taxis anzubieten. Tatsächlich ist ihm die Firma Waymo, die schon seit geraumer Zeit in mehreren US-Metropolen, wie Los Angeles, Austin oder San Francisco, aktiv ist, zuvorgekommen.

1:13 Taxi Driver 2077 - In der Cyberpunk-Dystopie von Neo Cab seid ihr der letzte echte Fahrer (Trailer) - In der Cyberpunk-Dystopie von Neo Cab seid ihr der letzte echte Fahrer (Trailer)

Autoplay

Dennoch hat Tesla den Robotaxi-Service in der texanischen Großstadt Austin nun in Betrieb genommen. Hier die wichtigsten Details auf einen Blick:

Vorerst sind zehn Fahrzeuge im Einsatz.

Der Bereich, der befahren werden kann, ist klar eingegrenzt.

Da das Full Self-Driving (FSD) System von Tesla laut US-Behörden weiterhin »nur« Level 2 entspricht, muss eine geschulte Sicherheitsperson auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.

Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Passagiere dieser Robotaxis Videos ihrer Fahrten auf Social Media geteilt haben. User @BLKMDL3 hebt beispielsweise hervor, dass das Robotaxi sehr angenehm abbremse:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der User @TeslaPodcast hat hingegen einen Überblick über die zur Nutzung des Service benötigte App geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In den Kommentaren gibt es ein großes Interesse an den Fahrten, aber auch einige User, die angeben, explizit nicht in ein solches Fahrzeug einsteigen zu wollen.

Hinter dem Robotaxi-Service stehen nach wie vor einige Fragezeichen. So gibt es immer wieder Zweifel an Teslas Systemen, die in Tests wiederholt Unfälle bauten oder Verkehrsregeln brachen. Tesla und Waymo verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze.

So unterscheiden sich Waymo und Robotaxi: Während Waymo seine selbstfahrenden Autos mit teurer Hardware wie einer Kombination aus Lidar, Radar und Kameras ausstattet und sich auf den Einsatz in festgelegten Betriebszonen konzentriert, möchte Tesla das Robotaxi am liebsten überall anbieten.

Daher verfolgt Tesla einen kostengünstigeren Ansatz, der sich vor allem auf die Software konzentriert. Die Autos sollen quasi überall auf der Welt autonom fahren können.

Wenn die Testfahrten in Austin positiv verlaufen, dürfte der Service zuerst in den USA weiter ausgebaut werden, bevor er irgendwann möglicherweise auch nach Europa kommt.

Jetzt seid ihr gefragt: Würdet ihr in ein selbstfahrendes Taxi einsteigen?