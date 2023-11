Escape from Tarkov kündigt Content-Offensive an, aber ein simples Feature sorgt für die meiste Freude

Wer aus Tarkov verschwinden will, lässt sich bald nicht mal mehr von hüfthohen Mauern aufhalten.

Nach über zehn Jahren Escape from Tarkov kommt bald ein Feature, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hat. Im Dezember plant Studio Battlestate das zweite große Update und damit auch den nächsten »Wipe«. Alle fünf bis sechs Monate zwingt der globale Reset die Spieler, komplett von vorne anzufangen.

Wer jetzt neu ins Spiel einsteigen will, hat anfangs mit weniger Hürden zu kämpfen - auch das besagte Feature lässt euch nun buchstäblich Stock und Stein überwinden.

Jetzt wird geklettert

Ab dem nächsten Patch könnt ihr über niedrige Objekte ganz einfach drüber kraxeln - so wirkt das Movement gleich etwas geschmeidiger und immersiver. Das kündigte Battlestate per Roadmap zwar schon im Juli an, jetzt gibt es aber auch das erste Videomaterial zu sehen:

Für viele von euch ist das vielleicht ein etwas unerwartetes Feature-Highlight, die Community ist aber begeistert. So reagiert EchoZulu69er begeistert auf X auf die News:

JAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Wird auch mal Zeit.

Ähnlich positiv überrascht, zeigt sich auf derselben Plattform der User Wïłłìäm mit etwas mehr Input dazu:

Ziemlich solide Arbeit. Auch etwas so Einfaches kann gut sein. Normalerweise lässt sich über die Umsetzung von manchen euer neuen Mechaniken diskutieren, aber das hier schaut nicht so aus, als würde ich in einer Animation wie in PUBG stecken bleiben. Es sieht schnell aus und erledigt den Job.

Auch Battlestates PR-Chef Dmitri Ogorodnikov reagiert mit Euphorie auf die kleine Änderung und betitelt sie selbst als »riesig«. Vaulting ist in Shootern zwar nicht selten Teil der Bewegungsmechanik - nach über 10 Jahren ist es jedoch definitiv eine unerwartete, aber willkommene Addition zum Spiel.

Andere User hätten sich lieber andere Verbesserungen gewünscht - MedicManDan spricht für viele andere auf Reddit das altbekannte Hacker-Problem an:

Cool. Aber haben sie auch das ernste und weit verbreitete Problem mit Cheatern inzwischen behoben?

Noch mehr neuer Content

Die kleine, aber durchaus feine Änderung ist aber natürlich noch lange nicht alles. Folgende Highlights hält das Update im Dezember für euch bereit:

Map: Ground Zero

Waffen: RPD, SCAR GL, SIG Spear, 9A-91, VSK-94

Neues Achievement-System

Linker Schulterblick sowie Feuern aus der Deckung werden hinzugefügt

Rüstungsanpassung mit Rüstungsplatten

Weitere Additionen und Anpassungen

Falls ihr Escape from Tarkov spielt: Was haltet ihr von den Neuerungen, die mit dem nächsten Wipe erscheinen sollen? Findet ihr den Hype um das Vaulting gerecht oder haltet ihr es für absurd? Gibt es andere Baustellen im Spiel, auf die sich Battlestate eher konzentrieren sollte? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!