Für die wenigsten von uns dürfte der Traum in Erfüllung gehen, als professioneller E-Sportler im eigenen Lieblingsspiel Karriere zu machen. Aber hey, seid nicht traurig. Da kommt demnächst ein passendes Spiel heraus: Esports Life Tycoon.

Wie schon Youtuber's Life, das euch in die Haut eines werdenden Youtube-Stars steckt, wird auch Esports Life Tycoon von Raiser Games entwickelt. Esports Life Tycoon erscheint 2019 auf Steam im Early-Access-Programm.

So spielt sich Esports Life Tycoon

In Esports Life Tycoon erstellt ihr euer E-Sport-Team nach eigenen Vorstellungen. Dann heuert ihr professionelle Spieler an, um es mit der Weltspitze aufnehmen zu können. Euer Team wohnt, trainiert und entspannt im eigenen »Gaming-Haus«, das ihr ausbaut und personalisiert.

Der Weg an die Spitze der Nahrungskette will aber auch erstmal erkämpft werden. So müsst ihr Training für eure Spieler planen und durchführen, aber auch auf Aspekte wie einen gesunden Lebenswandel und Team-Chemie achten. Für die positive Gruppendynamik stehen dann etwa extra Räume zum gemeinsamen Zeitvertreib zur Verfügung.

Profis, die sich um eure Profis kümmern: Auch Psychologen und Marketing Manager stehen bereit, um das innere Gleichgewicht und die Außenwirkung eures Teams im Auge zu behalten.

Schließlich seid ihr bereit, in den E-Sport-Arenen anzutreten und euer Team zum Sieg zu führen. Dabei steht es euch zur Wahl, ob ihr das Gameplay eurer Helden als passiver Beobachter verfolgen oder aktiv Anweisungen geben wollt.