Euer Lieblingscharakter aus Baldur’s Gate 3: Ihr habt uns euer Traum-Trio verraten – und mehr

Da ist sie, eure eindeutige Favoritin unter allen Charakteren des Rollenspiel-Meilensteins.

Eure Lieblinge sind eindeutig, wenn es um Baldur’s Gate 3 und seine zahlreichen Charaktere geht. Ihr habt fleißig abgestimmt bei unserer Umfrage zum Thema »Wer sind eure liebsten Figuren?«. Und nun haben wir die ultimative Rangliste, wer bei euch wie gut ankam.

Und natürlich habe wir einen Charakter vergessen, der bei der Abstimmung noch ein Plätzchen verdient hätte – möge uns ein Intellektverschlinger ins Hirn beißen. Sorry an alle Rolan-Fans, aber hey, wir hören euch laut und deutlich in den Kommentaren!

So habt ihr abgestimmt

Eure Top 3 (Trommelwirbel) sind:

Schattenherz (23 Prozent aller Stimmen)

(23 Prozent aller Stimmen) Karlach (20 Prozent)

(20 Prozent) Astarion (10 Prozent)

Damit vereinen allein diese drei Charaktere schon über die Hälfte der abgegebenen Stimmen in sich. Ergeben zusammen auch ein ziemlich mächtiges Team! Wir wagen uns mal ganz weit vor und behaupten, das dürften dann auch eure beliebtesten Romanzen gewesen sein.

Hier der Rest eurer Top 10:

Platz 4: Raphael (7 Prozent)

Platz 5: Minthara (5 Prozent)

Platz 6: Lae’Zel (5 Prozent)

Platz 7: Gale (4 Prozent)

Platz 8: Mizora (3 Prozent)

Platz 9: Minsc – mitsamt Boo, weil untrennbar (3 Prozent)

Platz 10: Alfira (3 Prozent)

Die optionalen Begleiter Jaheira und Halsin landen abgeschlagen auf 11 und 12 mit jeweils 2 Prozent der Stimmen. Danach kommt der ganze Rest unserer langen Liste mit jeweils einem Prozent oder weniger der Stimmen.

5:15 Eure Lieblinge Karlach und Schattenherz erledigen mühelos eine ganze Duergar-Mannschaft zu zweit

Auffallend dabei: Wyll landet von allen Origin-Begleitern am weitesten hinten, auf Rang 18, hinter Aylin, dem Verdorrten und Volo. Und die meisten Bösewichte haben ebenfalls überraschend wenige Stimmen gesammelt, obwohl wir euch ja kennen – oft sind es gerade die fiesen Charaktere, die euch im Gedächtnis bleiben. Aber Teufel Raphael war einfach zu ikonisch, das erklärt es eigentlich schon.

Den letzten Platz belegt übrigens Goblin Sazza mit 8 Stimmen.

Vielen Dank für eure Abstimmungen und Diskussionen! Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an unserer großen Themenwoche zu Baldur’s Gate 3 wie wir. Es fühlt sich immer besonders an, über dieses Spiel zu schreiben und zu sehen, wie sehr ihr es auch Jahre nach Release noch liebt. Und natürlich hören wir jetzt nicht auf, drüber zu reden – hoffentlich bleibt die Community noch eine lange Zeit aktiv.