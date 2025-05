Euer Lieblingscharakter aus Baldur's Gate 3: Stimmt bei unserer Umfrage für eure Favoriten ab!

Baldur's Gate 3 hat viele unvergessliche Charaktere hervorgebracht. Wen mögt ihr am liebsten?

Baldur's Gate 3 ist fertig und wir feiern das mit unserer großen Themenwoche inklusive 200-Seiten-Sonderheft und vielen Artikeln rund ums Thema. Aber natürlich sollen nicht nur wir zu Wort kommen, sondern vor allem auch ihr! Deshalb haben wir eine große Umfrage für euch erstellt, um endgültig zu klären: Wer sind eure Lieblingscharaktere aus dem Spiel?

Stimmt darüber gleich hier in unserer Umfrage ab! Und weil wir wissen, dass ihr (zu Recht) mit Mistgabeln und Fackeln in den Kommentaren anmarschiert, wenn wir euch zwingen, euch für einen einigen Charakter zu entscheiden, habt ihr drei Stimmen zum Verteilen.

Das Herzstück eines Meisterwerks

Ja, das sind natürlich längst nicht alle coolen Charaktere aus dem gewaltigen Rollenspiel. Wir haben auch bewusst die tierischen Freunde weggelassen, sonst hätte die Umfrage definitiv nicht mehr auf eine Seite gepasst. Schreibt uns also gern in die Kommentare, wen ihr noch geliebt habt!

Für viele Fans sind die Figuren das Wichtigste am Spiel. Die Beziehungen mit ihnen - auch, aber längst nicht nur romantischer Art - lassen die Welt noch viel glaubwürdiger wirken. Und die Story lässt sich viel Zeit, um allen ihre eigene Hintergrundgeschichte zu verleihen, besonders natürlich den zentralen Charakteren und der Begleiter-Crew. Erst nach und nach eröffnen sich deren wahre Motivationen, Ängste, Sorgen und Hoffnungen.

Und andere sind auch in Nebenrollen einfach stark - nicht viele Spiele haben etwa so einen ikonischen Teufel wie Raphael am Start, der Charme, Witz und Heimtücke derart unterhaltsam verkörpert. Larian hat das natürlich längst genutzt, etwa mit einer kleinen Reihe von Cartoons über die Origin-Charaktere:

Ob wir von diesen Charakteren in einem eventuellen Baldur's Gate 4 nochmal was sehen? Wer weiß. Bisher steht ja noch nicht mal fest, ob und wo diese Fortsetzung überhaupt entstehen könnte. Dass Larian es nicht macht, wissen wir sicher, die arbeiten an zwei rätselhaften, neuen Projekten.

Ohne euch beeinflussen zu wollen: Wir haben natürlich auch in der Redaktion drüber gesprochen, wer unsere Top 3 Favoriten wären. Fabiano wählt mit Raphael, Minsc und Karlach drei besonders starke Charaktere. Steffi bleibt ihrer Hexenseele mit Ethel, Halsin und dem Myconiden-Anführer treu. Und Mary entscheidet sich für Astarion, Aylin und Karlach - mit der simplen Erklärung: »Sind hot«.