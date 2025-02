»Es juckt mir in den Fingern« - Euer Urteil zu Monster Hunter Wilds nach der Beta ist ganz eindeutig

Die Vorfreude auf MH Wilds ist groß, doch die Technik bereitet vielen von euch noch Sorgen.

Mit Monster Hunter Wilds bringt Capcom die nächste Generation der beliebten Monsterjagd an den Start. Die Beta sollte zeigen, wie sich das neue Spiel anfühlt – und wir wollten wissen, was ihr davon haltet.

In unserer Umfrage haben über 2.300 von euch abgestimmt – und die Mehrheit ist sich einig: Die Vorfreude ist groß, doch nicht jeder ist restlos überzeugt.

So habt ihr abgestimmt

Hier seht ihr die Stimmenverteilung unserer Umfrage zur Beta:

Das Fazit ist klar: 63 Prozent von euch fanden die Beta gut oder sogar sehr gut. Besonders das Gameplay und die neuen Mechaniken konnten punkten. Doch es gibt auch einige Bedenken – vor allem in Sachen Performance und technischer Umsetzung.

Das sagt ihr im Detail

In den Kommentaren zur Umfrage zeigt sich: Viele von euch sind heiß auf das Spiel, aber vor allem die Technik bereitet Sorgen.

Für einige war die Beta bereits ein voller Erfolg. Knusperwichtel bringt es auf den Punkt:

Ich fand die Beta sehr, sehr gut und es juckt mich tatsächlich in den Fingern, es mir zu kaufen.

Auch die Änderungen am Gameplay kommen gut an. Konaa lobt die Weiterentwicklung des Kampfsystems:

Das neue Kampfsystem ist einfacher zu verstehen und hat man nach ein paar Minuten direkt raus, wenn man von World kommt.

3:56 Monster Hunter Wilds: Wir zeigen euch, wie gnadenlos das Großschwert Monster zerlegt

Doch nicht alles lief rund. Besonders die Performance auf PC und Konsole war für viele ein Problem. Tayris berichtet von auffälligen Grafikproblemen:

Die ultrasichtbaren Pop-ups von Gras und das Nachladen der Texturen teilweise keine 10 Meter vor mir fand ich extrem schlimm. Ich hoffe, dass die Vollversion da besser läuft.

Mete89 ist unentschlossen, auf welcher Plattform er den Titel spielen soll:

Es lief nur mit FSR und Framegeneration bei mir akzeptabel. Aber selbst das war nur okay und recht hässlich. Auf der PS5 sieht es im Performancemodus so grausam aus, aber es spielt sich flüssig. 30 FPS kommen für mich nicht infrage.

Neben der Performance wurden auch einige Designentscheidungen kritisch gesehen. Konaa empfindet das Einladen von Freunden als zu umständlich:

Was mich genervt hat, ist, dass man Leute erst über die Sitzungs-ID einladen muss, dann zu einer Gruppe einladen muss und dann nochmal zu einer Umgebungsgruppe einladen muss, um sich außerhalb der Stadt sehen zu können. Ich hoffe, dass dort noch etwas angepasst wird.

Auch Forelle_Mit_Hut hätte sich mehr Einblicke in die Spielmechaniken gewünscht:

Ich fand’s ein bisschen schade, dass man in der Beta wirklich nur das reine Monsterkloppen ausprobieren konnte... hätte gerne mehr vom Drumherum gesehen, wie funktioniert das Schmieden von Waffen und Rüstungen?

Die Umfrage zeigt: Monster Hunter Wilds hat bei den meisten von euch einen starken ersten Eindruck hinterlassen. Über 60 Prozent fanden die Beta gut oder sehr gut, und viele können es kaum erwarten, sich in die fertige Version zu stürzen.

Ob das Spiel am Ende die hohen Erwartungen erfüllen kann? Das erfahrt ihr am Montag, dem 24. Februar 2025, in unserem ausführlichen Test – und den angesprochenen technischen Hürden widmen wir uns selbstverständlich ebenfalls mit einem eigenen Technik-Check.