Evil Genius 2: World Domination auf E3 2019 vorgestellt

2004 erschien das erste Evil Genius, ein Spiel, in dem ihr als Oberschurke euer Hauptquartier errichtet, mit Fallen spickt und so feindliche Agenten aufhaltet. Spielerisch erinnert das an Dungeon Keeper. Doch danach wurde es lange still um das Spiel. Es gab zwar eine Ankündigung, dass sich der zweite Teil in Entwicklung befindet, allerdings noch keinen Trailer - bis jetzt.

Im Rahmen der PC Gaming Show hat Rebellion einen Trailer zu Evil Genius 2 gezeigt, das über 15 Jahre nach dem Release des ersten Teils erscheint. Ein konkretes Release-Datum gibt es allerdings nicht, das Spiel erscheint irgendwann 2020. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch aber bereits zur Beta anmelden.

Konkretes Gameplay geht aus dem Trailer zwar nicht hervor, dafür vermittelt er die Stimmung des Spiels: Das nimmt sich nicht allzu ernst und erinnert an eine zugespitzte und alberne Version von James-Bond-Filmen.

Breaking-News



Wir berichten live während der E3 2019. Die News ist noch druckfrisch, wir ergänzen sie in Kürze.