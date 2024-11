So etwas wie im Flight Simulator gibt es in Spielen fast nie: Eine Option, die Grafik zu knechten, die FPS zu finden, in die Höhe zu treiben, alldieweil die Schönheit muss schwinden

Wenn im Flight Simulator 2024 noch genug von der Grafik übrig bleiben soll, stellt ihr die Option für den Detailgrad des Terrains besser nicht auf das Minimum.

Bei den Arbeiten am Tuning Guide für den neuen Flight Simulator 2024, der voraussichtlich morgen auf GameStar.de erscheint, bin ich über eine Option mit besonderen Auswirkungen gestolpert.

Besonders deshalb, weil ich mich in meinen 14 Jahren als Hardware-Redakteur nicht daran erinnern kann, je einem einzelnen Grafik-Setting begegnet zu sein, dass auf der niedrigsten Stufe alleine bereits so einen großen Unterschied für die Optik und die FPS ausmacht.

Es geht um die Einstellung Grad der Detailgenauigkeit des Terrains . Beispiel für ihre Auswirkungen auf die Grafik gefällig? Bitte sehr:

Stellt man die Option wie links zu sehen auf das Minimum von 10, bleiben von München nur noch merkwürdige Formen übrig, die man kaum als Stadt erkennen kann. Rechts steht die per Schieberegler in 5er-Schritten anpassbare Einstellung auf 200.

Ich muss das noch einmal betonen: Der krasse optische Unterschied, den ihr oben seht, entsteht nicht durch den Wechsel des gesamten Presets, wie man vermuten könnte.

Dafür ist stattdessen einzig und alleine das Verändern des Grades der Detailgenauigkeit des Terrains verantwortlich. Alle anderen Settings sind auf den beiden Screenshots exakt gleich.

Beim Erstellen der Bilder hatte ich übrigens kein Problem mehr, auf die Server zu kommen. Inwiefern das letzte Woche noch anders ausgesehen hat, erfahrt ihr im folgenden Video:

16:02 Flight Simulator 2024 mit Fehlstart - Das ist (noch) nicht genug, Microsoft!

Was die Option für die FPS bedeutet

Bei derart krassen optischen Auswirkungen ist es kein Wunder, dass sich auch die FPS durch die Option enorm verändern können.

Im Beispiel des oben zu sehenden Vergleichsbildes wachsen sie mit einer RTX 4070 in WQHD und Ultra mit DLSS Qualität um stolze 60 Prozent an (44 FPS statt 28 FPS).

Welche Werte für den Grad der Detailgenauigkeit des Terrains auf den verschiedenen Presets festgelegt werden und wo das Minimum und das Maximum liegt, gibt die folgende Tabelle an:

Minimaler Wert 10 Preset »Niedrig« 25 Preset »Mittel« 50 Preset »Hoch« 100 Preset »Ultra« 200 Maximaler Wert 400

Die niedrigste Stufe sieht zwar derart schlecht aus, dass ich sie nicht für einen FPS-Boost empfehlen kann, doch es gibt gute Nachrichten: Wechselt ihr auf den mittleren Wert von 50 statt auf das Minimum von 10, leidet die Optik deutlich weniger bei einem immer noch hohen FPS-Gewinn (ca. 30 Prozent).

Wie stark sich die Performance beim Wechsel verschiedener Werte verbessert, zeigt die folgende Grafik. Sie basiert auf Messungen aus mehreren getesteten Szenen mit variierenden Settings.

Flight Simulator 2024 - Grad der Detailgenauigkeit des Terrains

Performance-Gewinn beim Wechsel der Einstellung FPS-Gewinn in Prozent 10 statt 200 55,8 10 statt 50 18,9 50 statt 100 11,3 100 statt 150 9,7 150 statt 200 7,4 0,0

Die optischen Differenzen zwischen den Stufen 10, 50, 100, 150, 200 und 400 seht ihr beispielhaft auf den folgenden Bildern zweier unterschiedlicher Szenen.

Darauf ist übrigens gut zu erkennen, warum das höchste Preset Ultra nicht den Maximalwert von 400 verwendet: Er verändert die Grafik nur noch in sehr großer Distanz und kaum wahrnehmbar. Das ist den durchaus nennenswerten FPS-Verlust im Bereich von 20 Prozent einfach nicht wert.

Vor dem Blick auf die Bilder noch Hinweis: Für den bestmöglichen Vergleich klickt ihr jedes Bild am besten einmal an und wählt dann unten links In Originalgröße anzeigen aus, um es in voller Größe herunterzuladen.

Vergleichs-Szene #1

Vergleichs-Szene #2

Im Vorgänger beziehungsweise Microsofts Flight Simulator von 2020 war die Option übrigens ebenfalls bereits vorhanden, allerdings mit deutlich geringeren Auswirkungen bei meinen damaligen Messungen für den Tuning-Guide: Hier sind die FPS beim Wechsel von 10 zu 200 nur um etwa 7,4 Prozent gestiegen.

Dabei dürfte aber auch eine Rolle spielen, dass der Flight Simulator zunächst nur mit DirectX 11 erschienen ist. DirectX 12 wurde später per Patch nachgereicht und auch der neue Flight Simulator läuft mit dieser Schnittstelle. Sie kann die Hardware oft klar besser auslasten.