Flight Simulator 2024: Nach desaströsem Launch gibt's jetzt ersten Notfall-Patch 1.1.9.0

Das erste Update für den Flight Simulator 2024 ist da.

Microsofts Flight Simulator 2024 hatte einen holprigen Start. Direkt zum Release machten massive Serverausfälle ein Spielen für die meisten Fans unmöglich, in den Stunden danach folgte erste Linderung: Die Leute kamen zwar ins Spiel, viele Grafiken wurden aber nicht korrekt geladen, weil das Spiel immer noch damit zu kämpfen hatte, die Live-Daten von den Servern zu ziehen. Mehr dazu in unserem Zwischenfazit zur Testversion des Flight Simulator.

Das neue Update 1.1.9.0 soll jetzt weitere Probleme angehen.

Das Update ist bereits online, ihr solltet es also automatisch downloaden können. Bevor sie ins Detail gehen, warnen die Devs in den Patch Notes vor veralteten Community Packages, die die Stabilität und Performance des Flight Simulator teils massiv beeinträchtigen können. Um das zu testen, empfehlen sie euch: Verschiebt vor dem Start eure Community Packages in einen anderen Ordner und schaut, ob sich die Performance dadurch verbessert.

Nun aber die Patch Notes

Stabilität & Leistung

Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn ihr As Arrival im EFB auswählt.

im EFB auswählt. Ein Absturz wurde behoben, der auftreten konnte, wenn das Kameramenü geschlossen und aufgerufen wurde, nachdem die Drohnenfokusmodus-Option auf einen anderen Wert als undefiniert geändert wurde.

geändert wurde. Verschiedene Abstürze im gesamten Titel wurden behoben.

16:02 Flight Simulator 2024 mit Fehlstart - Das ist (noch) nicht genug, Microsoft!

Autoplay

Allgemeine Fehlerbehebungen

Fehlender Cursor im Xbox Live-Anmelde-Popup wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ihr den Fokus verlieren konntet, wenn ihr ein neues Eingabeprofil erstellen.

Die Auswahl des Flugzeugs ist über das Steuerungsmenü zugänglich, kann jedoch nur von der Startseite aus geändert werden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ihr stecken bleiben konntet, wenn ihr auf die Menüleiste von einer beliebigen Hilfeseite zugreifen.

Die Steam Reviews zum Flight Simulator 2024 stehen nach wie vor bei mageren 36 Prozent positiven Stimmen und sind damit größtenteils negativ. Die Entwickler bleiben derweil emsig dran, das Spiel durch Patches zu verbessern – bleibt abzuwarten, ob der Flight Simulator das Ruder in der nahen Zukunft noch rumgerissen bekommt. Wir halten euch auf dem Laufenden.