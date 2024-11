Im Flight Simulator 2024 verschwinden Städte und entstehen mysteriöse Wände

Die Community des Flight Simulator 2024 amüsiert sich aktuell über die vielen technischen Fehler im Spiel.

Erst waren Wartezeiten und überfüllte Login-Server das Problem, inzwischen können immer mehr Menschen den Flight Simulator 2024 testen. Dabei stoßen sie allerdings verstärkt auf teils ärgerliche, teils lächerliche Bugs und Glitches.

Im Reddit-Forum zum Microsoft Flight Simulator teilt die Community ihre Erfahrungen mit Screenshots und Videos von absonderlichen Begebenheiten. Wir haben für euch einige der besten Bugs im Artikel zusammengefasst, damit ihr euch während der Ladezeiten nicht langweilt:

5:01 Flight Simulator 2024 starten: Nach fünf Minuten im Ladebildschirm geben wir auf

Gravierende Streaming-Probleme

Die meisten Anzeigefehler haben aktuell mit dem Streaming der Spieldaten aus der Cloud zu tun. Der Flight Simulator 2024 belegt nach der Installation nämlich »nur« rund 50 Gigabyte auf eurer Festplatte, die hochaufgelösten Inhalte und Texturen, ja selbst die Flugzeuge werden während des laufenden Betriebes aus dem Internet geladen.

Das sorgt bei Verbindungsproblemen auf Client- oder Server-Seite für skurrile Szenen wie aus der Anfangszeit der 3D-Engines:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht nur Gebäude und Flugzeuge sehen in diesem Fall potthässlich aus, auch die Umgebung wird auf ihre simpelstes Level heruntergebrochen. In diesem Fall hat es London erwischt, wo das Parlament und der London Tower verloren aus dem flachen Texturmatsch herausragen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Noch verstörender wirkt es, wenn einzig das eigene Flugzeug im modernen Grafik-Gewand daherkommt, rundherum aber das Low-Poly-Nichts dräut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Sprunghaftes Terrain

Einen besonders »schönen« Bug im Flight Simulator 2024, der an die legendären Glitch-Türme im Vorgänger erinnert, hat User The_Mindbender gefunden.

Denn durch fehlerhafte Höheninformationen im Spiel zieht sich auf dem Flughafen in Telluride eine unüberwindbare Felsmauer durch die Startbahn. So ist es unmöglich, mit dem Flugzeug loszudüsen, was besonders im Karrieremodus enorm frustriert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Kein Einzelfall: Spieler berichten davon, dass auf dem Runway an anderen Flughäfen Bäume stehen oder von Wasser überschwemmt wurden.

Die Bugs in der Galerie zum Durchklicken

Unsere Erfahrungen in der Redaktion bestätigen viele dieser Probleme, wir haben uns ebenfalls mit verschwundenen Flugzeugen und minutenlang nicht nachladenden Texturen herumgeärgert. Aber so eine regelrecht verstörende Kamerafahrt, wie sie Reddit-Nutzer Hot_Net_4845 beim Start des Karrieremodus wortwörtlich ins Auge springt, haben wir bislang nicht erlebt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Link zum Reddit-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Immerhin: Die meisten Spieler des Flight Simulator 2024 können über die verschiedenen Bugs und Glitches lachen. Allerdings ist es wahrscheinlich vor allem Galgenhumor, der hinter solchen Reaktionen steht, denn der Launch der Flugsimulation muss als extrem verhunzt bezeichnet werden. Kein Wunder, dass die Steam Reviews aktuell bei um die 20 Prozent positiv stehen. Und wie ist eure Erfahrung?