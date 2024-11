Fluch der Karibik 6 kommt 2025 so richtig in die Gänge - mit oder ohne Johnny Depp?

Das lange Warten auf den nächsten Teil von Fluch der Karibik neigt sich offenbar langsam dem Ende zu. Bildquelle: Disney

Sieben Jahre ist es her, seit sich Captain Jack Sparrow zu neuen Abenteuern aufgemacht hat. Jetzt lauert die Rückkehr von Fluch der Karibik am Horizont und mit einem neuen Film soll es Berichten zufolge Ende nächsten Jahres endlich losgehen.

Das Piraten-Reboot sticht Ende 2025 in See

Wie WorldOfReel verlauten lässt, beginnt der Dreh von Fluch der Karibik 6 gegen Ende 2025. Dabei handelt es sich um einen von zwei aktuell geplanten Filmen, die Disneys Piraten-Franchise in neue Gewässer führen soll.

Bei dem mittlerweile sechsten Teil der Reihe soll es sich um ein Reboot handeln. Soll heißen: Womöglich lernen wir eine völlig neue Crew an Bord eines völlig neuen Schiffs kennen.

Fluch der Karibik 6 mit oder ohne Johnny Depp?

Freibeuter-Veteranen fragen sich damit wahrscheinlich: Wie steht es um die Rückkehr von Johnny Depp in der Rolle von Jack Sparrow? Immerhin handelt es sich bei dem legendären Piraten um das Aushängeschild von Fluch der Karibik.

Aktuell sieht es jedoch ganz danach aus, als würde zumindest das Reboot von Fluch der Karibik auf Depp und damit Sparrow verzichten. Für den Neustart der Reihe will Disney statt auf vertraute Gesichter lieber auf einen völlig neuen Cast setzen.

Worum sich die Handlung von Fluch der Karibik 6 genau drehen und wann der fertige Film in den Kinos starten soll, ist aktuell nicht bekannt. Für das Drehbuch ist Jeff Nathanson (Salazars Rache) verantwortlich, der damit Craig Mazin (The Last of Us) und Ted Elliot (Fluch der Karibik 1) ablöst.

2:28 Offizieller Trailer zu Fluch der Karibik 5 mit Johnny Depp als Jack Sparrow

Autoplay

Jack Sparrow könnte trotzdem zurückkehren

Ist damit ein Wiedersehen mit Jack Sparrow völlig vom Tisch? Nicht unbedingt. Für das Reboot von Fluch der Karibik steht die Besetzung bisher nicht offiziell fest. Vielleicht schmuggelt sich dort noch Captain Jack rein - zumindest für einen kleinen Cameo.

Außerdem arbeitet Disney parallel zu dem Neustart des Piraten-Franchises an einem weiteren Film. Dabei soll Margot Robbie (Barbie, The Suicide Squad) im Mittelpunkt stehen, doch auch hier lassen konkrete Details noch auf sich warten. Bei diesem Projekt wäre ebenfalls denkbar, dass Jack Sparrow mitmischen könnte.

Produzent Jerry Bruckheimer machte in den vergangenen Monaten außerdem kein Geheimnis daraus, unbedingt Johnny Depp in die Piraten-Reihe zurückbringen zu wollen. Ob und wann das tatsächlich stattfindet, muss sich erst mit der Zeit zeigen.

Für die Zukunft von Fluch der Karibik hat Disney also allemal große Pläne. Wahrscheinlich dürften wir spätestens 2026 bis 2027 eine konkrete Vorstellung davon haben, wie die genau aussehen. Die Piraten-Reihe, die schon vor mehr als 20 Jahren ihren Anfang fand, war natürlich ein riesiger Erfolg - auch wenn die letzten Teile definitiv zu wünschen übrig ließen.