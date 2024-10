Für seinen neuen Film hat Johnny Depp ein bekanntes Gesicht aus Fluch der Karibik dabei

In Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten von 2011 kämpften sich Johnny Depp und Penélope Cruz schon gemeinsam durch den Dschungel. Bildquelle: Disney

Johnny Depp ist für seine außergewöhnlichen und ikonischen Rollen bekannt. Edward mit den Scherenhänden, der verrückte Hutmacher, Willy Wonka und natürlich Kapitän Jack Sparrow von der Black Pearl.

Nach dem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard ist es jedoch verhältnismäßig ruhig um den 61-jährigen Schauspieler geworden, jetzt meldet sich Depp mit seinem nächsten Hollywood-Film zurück.

Johnny Depps nächstes Projekt wird actionreich

Wie The Hollywood Reporter exklusiv berichtet, wird mit Day Drinker ein neuer Action-Thriller mit Johnny Depp in der Hauptrolle kommen. An seiner Seite steht Penélope Cruz, mit der Depp schon insgesamt viermal vor der Kamera stand. Unter anderem bei Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten, wo Cruz mit Angelica die Tochter von Blackbeard (Ian McShane) spielte.

Im Regiestuhl sitzt Marc Webb, der schon für Filme wie zum Beispiel The Amazing Spider-Man oder Begabt - Die Gleichung eines Lebens hinter der Kamera stand.

Zu den Produzenten gehören Basil Iwanyk, Erica Lee, Adam Kolbrenner (The Tomorrow War, Prisoners) und Zach Dean (The Tomorrow War, Fast & Furious 10). Dean wird ebenfalls die Arbeit an dem Drehbuch übernehmen. Iwanyk und Lee haben unter anderem an der John-Wick-Reihe mitgearbeitet.

2:02 Mord im Orient Express (2017) ist übrigens ein weiterer Film in dem Penélope Cruz und Johnny Depp zusammen mitgespielt haben.

Worum geht es in Day Drinker?

Die Story: Der Action-Thriller handelt von einem Barkeeper, der auf einem Kreuzfahrtschiff einem mysteriösen Trinker begegnet. Die beiden finden sich in einem kriminellen Netzwerk wieder, das sie auf unerwartete Weise miteinander verbindet.

Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, beschreibt den Film wie folgt:

Day Drinker kombiniert einen hochwertigen Produktionsrahmen mit wilden, überraschenden Wendungen, die in einer unglaublichen Welt spielen. Es gibt keinen besseren Filmemacher als Marc oder eine perfektere Besetzung als Johnny und Penélope, um diese Welt zum Leben zu erwecken.

Wer außer Depp und Cruz noch mit an Bord des Schiffes sein wird, ist noch nicht bekannt. Auch wann der Film herauskommen soll, wissen wir derzeit noch nicht. Vermutlich können wir aber frühestens Ende 2026 mit einer Veröffentlichung rechnen.

Was hat Johnny Depp in den letzten Jahren gemacht?

In den letzten zwei Jahren spielte Depp lediglich in dem Historien-Drama Jeanne du Barry (2023) mit. Der Film war eine Koproduktion zwischen Frankreich, Belgien und dem Vereinigten Königreich.

Außerdem führte er 2024 Regie bei dem Projekt Modi: Three Days on the Wing of Madness. Das auf dem San Sebastian Film Festival seine Premiere feierte.

Für die Fluch-der-Karibik-Reihe soll in der Zukunft noch einiges geplant sein. Disney liebäugelt nämlich mit gleich zwei neuen Filmen aus dem Universum. Eins der zwei Projekte soll sogar ein geplantes Reboot sein.

Ob Johnny Depp als Pirat Jack Sparrow zurückkehren könnte, bleibt jedoch noch offen. Mehr dazu erfahrt ihr in den obig verlinkten Artikeln.