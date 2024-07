Für Fluch der Karibik 6 würde ein Veteran der Reihe zurückkehren - solange seine Figur tot bleibt

Können nicht ohne einander, aber definitiv nicht miteinander: Hector Barbossa (Geoffrey Rush) und Jack Sparrow (Johnny Depp) in Fluch der Karibik. Bildquelle: Disney

Nach sieben Jahren Kino-Pause soll Fluch der Karibik endlich fortgesetzt werden. Aktuell arbeitet Disney nicht nur einem, sondern an gleich zwei neuen Filmen: einem Reboot, das sich (womöglich) einem völlig neuen Cast widmet und einem Spin-off mit Margot Robbie.

Derweil bleibt weiterhin offen, ob Johnny Depp in der Rolle von Captain Jack Sparrow zurückkehrt - diesbezüglich gibt es im Moment eher widersprüchliche Aussagen. Doch wie sieht es mit Jack Sparrows bestem Feind Hector Barbossa aus?

Nur über Barbossas Leiche!

Danach hat sich Collider im Gespräch mit Geoffrey Rush erkundigt. Und darauf liefert der 73-jährige Schauspieler keine simple Antwort. Rush erklärt, dass er Barbossa für Fluch der Karibik 6 definitiv nicht von den Toten zurückbringen will. Denn das würde in seinen Augen dessen Redemption Arc zunichte machen, die in Salazars Rache ihren Höhepunkt erreichte.

Falls ihr euch nicht erinnert: In dem bis dato letzten Film der Reihe erfuhr Barbossa, dass es sich bei Carina Smyth (Kaya Scodelario) um seine verschollene Tochter handelt. Im großen Finale opferte sich Barbossa, um so Salazar zu töten und damit das Leben von Carina zu retten. Dazu erklärt Rush:

Ich würde es nicht zulassen, [dass sie Barbossa wiederbeleben], weil ich gesagt habe Ich habe mein Leben für meine Tochter gegeben . Da kann man nicht einfach sagen: Wir bringen ihn jetzt zurück.

2:28 Offizieller Trailer zu Fluch der Karibik 5 mit Johnny Depp als Jack Sparrow

Trotzdem schließt Geoffrey Rush eine Rückkehr von Barbossa in Fluch der Karibik 6 nicht völlig aus. Solange Barbossa tot bleibt, wäre der Oscar-Preisträger durchaus bereit, noch einmal das Steuer eines Piratenschiffs zu übernehmen:

Ich hatte dafür durchaus eine gute Idee, die ihre Wurzeln in der klassischen Literatur hat. Der Vater von Hamlet kehrt zum Beispiel als Geist zurück und ich könnte ja so zurückkehren …

In der Welt von Fluch der Karibik gibt es bereits Geister - das dürfte in Anbetracht von untoten Piraten, gigantischen Kraken und anderer übernatürlicher Wesen wahrscheinlich so gut wie niemanden überraschen. Es stellt sich nur die Frage, ob es für Barbossa noch Platz in den nächsten Kinofilmen des Franchises gibt.

Immerhin soll zumindest Fluch der Karibik 6 ein Reboot werden, im Zuge man sich von alten Bekannten lossagt und auf neue Gesichter setzt. Konkrete Details gibt es dazu aber noch nicht, während Produzent Jerry Bruckheimer die Hoffnung auf eine Rückkehr von Johnny Depp als Jack Sparrow nicht komplett begraben möchte.

Mehr dazu, was aktuell über die Zukunft von Fluch der Karibik bekannt ist, erfahrt ihr unter den Links oben.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den nächsten Kinofilm der Fluch-der-Karibik-Reihe? Würdet ihr ein Wiedersehen mit Captain Jack Sparrow begrüßen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!