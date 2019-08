Fortnite Season 10 ist live, führt Mechs und Zeitanomalien ein

Update: Season 10 von Fortnite ist jetzt live.

Originalmeldung: Das Warten hat ein Ende: Heute startet die Season 10 von Fortnite. Wir fassen alle Infos zum Start zusammen.

Wann kann ich Season 10 spielen?

Die Server gehen um 10:00 Uhr offline

Gegen 12:00 Uhr sind die Server wieder online

Die Downloadgröße werde laut Epic »größer als normal«

Update: Inzwischen sind die Server live.

Worum geht es in Season 10?

Das Thema von Season 10 ist Zeitreisen. In einem neuen Trailer seht ihr Jonesy, der durch ein Zeitportal fliegt und in der Vergangenheit landet - gerade zu dem Zeitpunkt, als die Meteoriten in Dusty Depot einschlagen.

Vermutlich werdet ihr also wieder auf einer älteren Version der Insel spielen, eventuell auch mit früheren Items und Mechaniken.

Was ist neu in Season 10?

Zu den neuen Inhalten zählen:

Kampfroboter B.I.E.S.T.

Risszonen

neue Orte

Bei dem Kampfroboter handelt es sich um ein Fahrzeug für zwei Spieler. Er besitzt eine Schrotflinte und einen Raketenwerfer, mit dem er bis zu zehn Raketen gleichzeitig abfeuern kann. Er besitzt außerdem ein Schutzschild, das 200 Materialien aufbraucht und euch dafür fünf Sekunden lang vor Schaden bewahrt.

Der Mech ist auch sehr mobil: Er kann dashen, Riesensprünge und Stampfattacken ausführen. Alles, was ihr zerstört, gibt euch Materialien. Ein Spieler übernimmt die Bewegung, der andere feuert. Ihr könnt den Mech aber auch alleine steuern.

Die Risszonen sind Bereiche, in denen die Raum-Zeit-Anomalie Welt um euch herum verändern. Dort tauchen Orte aus früheren Seasons auf, die nun allerdings einige neue Kniffe haben.

Was steckt im Battle Pass?

Der neue Battle Pass hat erneut 100 Stufen und kostet 950 V-Bucks (etwa 10 Euro). Auf Stufe 100 schaltet ihr den »Ultima Knight« frei. Außerdem verspricht Epic neue »Dimensionen« für eure bekannten Skins - also alternative Outfits. Wir haben in einer separaten News zum Battle Pass mehr Infos zusammengefasst.

Im Trailer hat man bereits mehrere alte Skins gesehen, darunter etwa den Skull Trooper. Mehr zum Battle Pass und allen neuen Inhalten seht ihr im Battle-Pass-Trailer zu Season 10: