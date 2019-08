Season 10 von Fortnite steht unter dem Motto »Out of Time«, denn der Nullpunkt ist explodiert und hat das Raum-Zeit-Kontinuum gehörig durcheinander gebracht! Außerdem randalieren jetzt mächtige B.I.E.S.T.-Mechs über die Map.

Der neue Battle Pass kommt erneut mit 100 Stufen daher und bietet wieder jede Menge neue Belohnungen in Form von Skins, Gleitern, Emotes und so weiter.

Battle Pass 10: Zwei Start-Skins beim Kauf

Wer sich den neuen Battle Pass für Season X zulegt, schaltet sofort die ersten beiden Skins frei. Alle weiteren Stufen werden freigeschaltet, indem ihr den Battle Pass mit Erfahrungspunkten und Challenges hoch levelt. Hier die wichtigsten Infos im Überblick:

Was kostet der Battle Pass? Erneut 950 V-Bucks (ca. 9,50 Euro)

Erneut 950 V-Bucks (ca. 9,50 Euro) Wie viele Stufen gibt es? Der Battle Pass hat wieder 100 Level mit Belohnungen

Der Battle Pass hat wieder 100 Level mit Belohnungen Gibt's ein Battle Bundle? Ja, für 2.800 V-Bucks schaltet ihr sofort 25 Tiers frei

Ja, für 2.800 V-Bucks schaltet ihr sofort 25 Tiers frei Welche Skins gibt's zum Start? Beim Kauf bekommt ihr die Outfits X-Lord & Catalyst

Beim Kauf bekommt ihr die Outfits X-Lord & Catalyst Wann endet die Aktion? Der Battle Pass ist bis zum 6. Oktober verfügbar

Neu im Battle Pass: Missionen

Erstmals gibt es in Fortnite mit Season 10 Missionen im Battle Pass. Das sind thematisch zusammenhängende Quest-Reihen, die bei Abschluss eine besondere Belohnung parat halten.

Für eine erfüllte Mission gibt's zum Beispiel Battle-Sterne, EP und exklusive kosmetische Gegenstände. Details zu den Missionen könnt ihr direkt im Battle Pass oder im Herausforderungs-Tab nachlesen.

Battle Pass als Geschenk

Zum ersten Mal in Fortnite gibt es in Season 10 die Option, den Battle Pass an Freunde zu verschenken, allerdings nicht unbegrenzt: Die Aktion gilt bis zum 15. August.

Beim Kauf ist eine digitale Geschenkverpackung dabei, die bei allen weiteren Geschenkeinkäufen verwendet werden kann.

Alle Battle-Pass-Inhalte in der Übersicht

Wie immer stecken im Battle Pass von Fortnite Season 10 wieder jede Menge witzige Cosmetics wie Outfits, Pets, Lackierungen, Emotes und mehr. Zu den Highlights zählen unter anderem:

Der goldene Ritter auf Rang 100

Ein animierter Drachen-Gleiter auf Rang 95

Der Astronaut im neuen Look auf Rang 87

DJ Yonder aus Season 6 im goldenen Lama-Kostüm auf Rang 47

Hier findet ihr alle Stufen auf einen Blick:

Fortnite - Battle Pass Season 10 ansehen

Was man kostenlos verdienen kann

Ohne den Battle Pass könnt ihr euch folgende Items in Season 10 verdienen, indem ihr einfach nur spielt: