Red Dead Redemption 2 kann verdammt gut aussehen. Mit der richtigen Hardware kommt Rockstars Wester-Abenteuer sogar nah an Fotorealismus heran - und wie das in der Praxis funktioniert und in welchem Detailgrad die Spielwelt bestenfalls erstrahlen kann, zeigt der Youtuber GTA Workshops in seinen Videos.

In seinen Red-Dead-Videos demonstriert der Youtuber, welche Grafik-Power er mit seinem High-End-Rechner aus Red Dead rausholen kann. Seine Specs lauten dabei wie folgt:

Grafikkarte: Geforce RTX 2080 Ti

Prozessor: Intel i9 9900k 5.0 Ghz

Arbeitsspeicher: 32 GB RAM

Wie ihr unserer Grafikkarten-Rangliste entnehmen könnt, gibt es für 4K-Optik aktuell nichts geeigneteres als eine 2080 Ti. Und auch wenn der i9-9900k-Prozessor schon Ende 2018 rauskam, gehört er immer noch zum Besten, was man heutzutage in seinen Rechner einbauen kann.

Dementsprechend kann GTA Workshops mit diesem Setup das Optimum aus Red Dead Redemption 2 rausholen und den Western mit maximal aufgedrehten Grafik-Details in ein 4K-Wunderwerk verwandeln. Gerade in Sachen Weitsicht, Partikeleffekten sowie bei Licht- und Schatteneffekten könnte ein Spiel kaum realistischer aussehen. Aber seht selbst:

Ganz neu ist dieses Video zwar nicht, denn es stammt bereits aus dem Dezember 2019, dafür hat es inzwischen über 1,5 Millionen Klicks sowie knapp 13.700 Daumen nach oben angesammelt.

Wir sind also nicht die einzigen, die den Anblick von Top-Grafik in Red Dead Redemption 2 genießen und deshalb wollten wir die Videos von GTA Workshops euch auch einmal vorstellen.

Denn der Youtuber führt Red Deads maximale Grafik-Kraft auch in einigen sehr viel aktuelleren Videos vor. Hier eine kleine Auswahl:

Wie realistisch Red Dead Redemption 2 nicht nur optisch sein kann, zeigte Rockstars Spiel erst vor Kurzem als wir darüber berichteten, dass sich Tiere in RDR 2 genauso wie ihre echten Artgenossen verhalten - Schweine fressen im Spiel sogar Menschen!

Noch mehr Highend-Grafik gefällig? Wenn ihr wissen (und vor allem sehen) wollt, welche Spiele eure GPU dieses Jahr so richtig zum Schwitzen bringen, empfehlen wir euch unser Video mit den schönsten Spielen 2020!